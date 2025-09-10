El procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, informó que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia la Mujer N.º 6 de La Paz resolvió rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por la defensa de Juan José Zúñiga Macías, excomandante del Ejército, dentro del denominado caso Golpe III.

“Una vez instalada la audiencia, luego de las fundamentaciones de todas las partes, el Tribunal emitió la Resolución N.º 98/2025, por la cual se determinó declarar infundada la solicitud de cesación a la detención preventiva del señor Juan José Zúñiga Macías. En consecuencia, se rechazó la misma, quedando firmes y subsistentes los riesgos procesales; con lo que concluyó la audiencia, no habiendo apelado dicha determinación ninguna de las partes”, señaló Condori.

El excomandante del Ejército está acusado por los delitos de alzamiento armado, terrorismo y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, a raíz de los sucesos del 26 de junio de 2024, cuando se produjo la toma de la plaza Murillo por efectivos militares bajo su mando.

De acuerdo con la Procuraduría, el rechazo a la cesación de la detención preventiva implica que Zúñiga continuará recluido mientras avanza el proceso judicial. La resolución también ratifica la existencia de riesgos procesales que sustentan la medida cautelar, como el peligro de fuga y la posible obstaculización de la investigación.

El caso Golpe III se enmarca en una serie de procesos abiertos tras los hechos de junio de 2024, que derivaron en una crisis institucional y militar. En este proceso, la Procuraduría General del Estado actúa como parte acusadora, sosteniendo que se trató de un intento de quebrantamiento del orden constitucional.