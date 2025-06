El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes su indignación ante el nuevo episodio de violencia entre Israel e Irán, calificando de “absurdo” el accionar de ambos gobiernos y cuestionando la efectividad del alto al fuego acordado días atrás.

“Han estado peleando tanto y tan fuerte que ya no saben ni qué carajo están haciendo, ¿entienden eso?”, declaró Trump en un tono directo y sin filtros, durante una entrevista matinal en Fox News. Su reacción se da tras la confirmación de un ataque aéreo israelí contra un sistema de radar iraní en la ciudad de Chamestán, al norte de Irán, cerca del mar Caspio.

La operación, según fuentes militares, fue ejecutada por aviones de combate israelíes que ya han regresado a su base tras completar la misión. El gobierno habría calificado el bombardeo como un “acto simbólico”, aunque no se descarta una nueva escalada en las próximas horas.

Trump no solo responsabilizó a Israel por el ataque, sino que también cuestionó el papel de Irán en la ruptura del frágil acuerdo de cese de hostilidades. “Israel soltó la mayor carga de bombas que he visto. No estoy contento con ninguno, pero menos si atacan por un cohete que ni aterrizó”, afirmó el mandatario, sugiriendo que la represalia israelí fue desmedida frente a una amenaza menor.

Desde Jerusalén, autoridades israelíes reafirmaron que “habrá consecuencias” si Irán continúa sus operaciones estratégicas cerca de Siria y el Líbano. Fuentes cercanas al gobierno señalaron que el ataque de este martes busca enviar un mensaje de disuasión, aunque se mantiene la tensión por posibles represalias.

Mientras tanto, en Washington, el Departamento de Estado evitó pronunciarse oficialmente, pero voceros de la Casa Blanca confirmaron que el presidente Trump mantiene contacto constante con aliados en la región y ha reiterado la necesidad de evitar una escalada “innecesaria y peligrosa”.

El conflicto entre ambos países sigue generando preocupación internacional, especialmente por el riesgo de que afecte rutas energéticas claves y altere el equilibrio estratégico en Medio Oriente.