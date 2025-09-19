TSE aclara que no existe sanción legal por inasistencia a debates, pero resalta compromiso con la ciudadanía
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, explicó que no hay sanción para los candidatos que falten a los debates porque la propuesta de ley que buscaba establecer esa obligatoriedad quedó sin tratamiento en la Asamblea Legislativa.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, explicó que actualmente no existe ninguna sanción para los candidatos que no asistan a los debates programados, debido a que la propuesta de ley que planteaba esa obligatoriedad quedó estancada en la Asamblea Legislativa y no fue aprobada.
En ese marco, precisó que los debates tienen un carácter esencialmente democrático, pues buscan que las candidaturas expongan sus propuestas y modelos de gobierno de manera directa a la población. “Como órgano electoral tenemos la obligación de lograr que todas las candidaturas lleguen al pueblo, hagan conocer sus propuestas, y por eso se han programado estos debates”, señaló.
Hassenteufel recordó que, en el marco de la segunda vuelta electoral, se han previsto dos encuentros oficiales: el debate vicepresidencial el 5 de octubre en Santa Cruz y el debate presidencial el 12 de octubre en La Paz. Ambos, dijo, constituyen una herramienta para fortalecer la democracia y brindar a la ciudadanía la posibilidad de contrastar proyectos políticos antes de acudir a las urnas el próximo 19 de octubre.