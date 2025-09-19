El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, explicó que actualmente no existe ninguna sanción para los candidatos que no asistan a los debates programados, debido a que la propuesta de ley que planteaba esa obligatoriedad quedó estancada en la Asamblea Legislativa y no fue aprobada.

En ese marco, precisó que los debates tienen un carácter esencialmente democrático, pues buscan que las candidaturas expongan sus propuestas y modelos de gobierno de manera directa a la población. “Como órgano electoral tenemos la obligación de lograr que todas las candidaturas lleguen al pueblo, hagan conocer sus propuestas, y por eso se han programado estos debates”, señaló.

Hassenteufel recordó que, en el marco de la segunda vuelta electoral, se han previsto dos encuentros oficiales: el debate vicepresidencial el 5 de octubre en Santa Cruz y el debate presidencial el 12 de octubre en La Paz. Ambos, dijo, constituyen una herramienta para fortalecer la democracia y brindar a la ciudadanía la posibilidad de contrastar proyectos políticos antes de acudir a las urnas el próximo 19 de octubre.