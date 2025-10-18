

Este sábado 18 de octubre culminará la entrega de las últimas maletas electorales destinadas al municipio de El Alto y al departamento de Santa Cruz, completando así la distribución total del material electoral de cara a la segunda vuelta del 19 de octubre.

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Antonio Condori, informó que ya se entregaron 2.814 maletas electorales correspondientes al municipio de La Paz, y que este sábado se concluirá con la entrega de las 3.200 restantes en El Alto.

“Contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, que despliegan 1.500 efectivos para garantizar la cadena de custodia desde el Centro de Logística Electoral hasta cada recinto de votación”, precisó Condori.

Cada maleta electoral está precintada con sellos de seguridad inviolables y contiene 41 ítems, entre materiales de escritorio, cartonería, documentos y listados de votantes habilitados e inhabilitados, indispensables para la instalación de las mesas de sufragio.

En el caso del departamento de Santa Cruz, el vicepresidente del TED, José Miguel Callejas, informó que la distribución del material electoral también concluirá este sábado a las 18:00.

“En tres días se armaron 9.115 maletas electorales para los 1.124 recintos del departamento. Desde ayer partieron las primeras rutas hacia las provincias y hoy se avanza en el área urbana. Estimamos completar el proceso esta jornada”, detalló Callejas.