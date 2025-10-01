El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó que los candidatos a la vicepresidencia Juan Pablo Velasco (Alianza Libre) y Edman Lara (Partido Demócrata Cristiano – PDC) estarán presentes en el debate convocado para este domingo 5 de octubre en la ciudad de Santa Cruz.

Ávila explicó que durante una reunión de coordinación, realizada la tarde de este martes, los delegados de ambas organizaciones políticas suscribieron un acta en la que formalizaron su compromiso de participación. “Ya se tiene la certeza de que ambos candidatos van a estar el día domingo en este debate histórico en Bolivia”, afirmó.

El debate tendrá una duración aproximada de una hora y media, y comenzará a las 21:00. Una hora antes del evento se realizará el sorteo para definir el orden de intervención de los candidatos.

El formato acordado contempla exposiciones de dos minutos para cada propuesta, seguidas de rondas de preguntas, respuestas, réplicas y dúplicas, en un esquema que busca garantizar equidad y dinamismo en el intercambio de ideas.

Ávila subrayó que se trata de un espacio “muy esperado” porque permitirá conocer las propuestas de los aspirantes a la Vicepresidencia, especialmente en relación con las funciones que la Constitución les asigna como cabeza del Órgano Legislativo.

El evento será transmitido por dos cadenas de televisión con alcance nacional, aunque cualquier medio podrá difundirlo para ampliar el acceso ciudadano.