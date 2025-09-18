El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que los debates entre candidatos presidenciales y vicepresidenciales se llevarán a cabo en La Paz y Santa Cruz en el marco de la segunda vuelta electoral.

El debate vicepresidencial se desarrollará el domingo 5 de octubre en Santa Cruz, con la participación de Edman Lara (PDC) y Juan Pablo Velasco (Alianza Libre). Mientras que el debate presidencial se realizará el domingo 12 de octubre en La Paz, enfrentando a Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre).

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, precisó que la decisión fue asumida en Sala Plena y que ambos encuentros serán transmitidos por medios nacionales.

“El TSE ha decidido que el debate entre candidatos a Vicepresidente (Lara vs. Velasco) se realice en Santa Cruz el 5 de octubre, y el debate entre candidatos a Presidente (Paz vs. Quiroga) en La Paz el 12 de octubre”, explicó.

La segunda vuelta electoral se llevará a cabo el domingo 19 de octubre de 2025 con el mismo padrón utilizado en los comicios de agosto.