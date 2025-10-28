

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este martes que la entrega oficial de credenciales al presidente y vicepresidente electos, Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara Montaño, se realizará el miércoles 5 de noviembre en un acto solemne en la Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre, capital histórica de Bolivia.

El vocal Gustavo Ávila destacó que la decisión de realizar el acto en Sucre “tiene un simbolismo positivo en el bicentenario de Bolivia”, al tratarse del lugar donde se firmó el Acta de la Independencia.

Según la misiva oficial enviada por el TSE al presidente electo, la Sala Plena determinó reprogramar la fecha de entrega de credenciales a solicitud de Rodrigo Paz, quien debía cumplir un viaje oficial al exterior. El acto fue confirmado para el miércoles 5 de noviembre a horas 10:00 a.m. en la Casa de la Libertad.

Asimismo, el Tribunal informó que este miércoles 29 de octubre se llevará a cabo la entrega de credenciales a diputados y senadores titulares y suplentes en la ciudad de La Paz, completando el proceso de acreditación de las nuevas autoridades electas.