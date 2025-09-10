

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a los candidatos presidenciales del PDC y la Alianza Libre al Encuentro por la Democracia, que se realizará este miércoles 10 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra.

El objetivo es reforzar la transparencia del proceso electoral y abrir un espacio de diálogo para comprometer a los postulantes a una campaña sin agresiones. Además, se prevé la exposición de los alcances del Padrón Electoral Biométrico y del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).

En la ocasión, se espera que los candidatos confirmen su participación en los debates del 5 y 12 de octubre organizados por el TSE.