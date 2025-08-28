

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó este miércoles la convocatoria a la segunda vuelta para la elección de Presidente y Vicepresidente del Estado, tras los resultados de las Elecciones Generales del pasado 17 de agosto. La definición se adoptó mediante la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0387/2025, que habilita a las dos fórmulas más votadas a medirse en balotaje el domingo 19 de octubre.

De acuerdo con el cómputo nacional concluido el 26 de agosto, ninguna de las candidaturas alcanzó las condiciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral Nº 026 para proclamarse vencedora en primera vuelta, lo que activa el mecanismo de segunda vuelta.

Al mismo tiempo, el TSE emitió la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0386/2025, que modifica el calendario electoral con el objetivo de optimizar los hitos del proceso. Entre los principales ajustes, se prevé el sorteo de ubicación de franjas en la papeleta de sufragio para el 3 de septiembre, la publicación de jurados electorales el 21 de septiembre, y la conclusión de la campaña electoral el 15 de octubre, tres días antes del balotaje.

El nuevo cronograma mantiene subsistentes las actividades del calendario ya aprobado y establece plazos precisos para la organización de la segunda vuelta, como la notificación de jurados, la capacitación y la publicación de los lugares de cómputo departamental y del voto en el exterior.

Principales hitos del calendario electoral para la segunda vuelta

Convocatoria oficial a segunda vuelta: miércoles 27 de agosto.

Campaña electoral: desde el 27 de agosto hasta el 15 de octubre, 72 horas antes de la votación.

Difusión de encuestas: del 28 de agosto al 12 de octubre.

Sorteo de ubicación en la papeleta de sufragio: miércoles 3 de septiembre.

Plazo de declinatoria de participación: jueves 4 de septiembre (45 días antes de la votación).

Sorteo de jurados electorales: viernes 19 de septiembre.

Publicación de jurados de mesa: domingo 21 de septiembre.

Presentación de excusas de jurados: del 22 al 28 de septiembre.

Capacitación de jurados y conformación de mesas: del 29 de septiembre al 19 de octubre.

Publicación de lugares de cómputo: miércoles 15 de octubre.

Conclusión de campaña y propaganda: miércoles 15 de octubre.

Jornada de votación: domingo 19 de octubre. Ese mismo día el TSE asumirá el mando de la fuerza pública, en cumplimiento de la norma electoral.

Acceso a la información

El TSE informó que las resoluciones y el calendario ajustado ya se encuentran disponibles en el portal oficial del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), a fin de que la ciudadanía pueda conocer de manera detallada todas las actividades del proceso.

Con esta convocatoria, Bolivia ingresa a la fase decisiva de las Elecciones Generales 2025, donde el próximo 19 de octubre se definirá al binomio presidencial que conducirá al país en los próximos cinco años.

Los documentos completos se encuentran disponibles en la página oficial del Órgano Electoral Plurinacional para consulta de la ciudadanía.