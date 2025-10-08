

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nancy Gutiérrez, descartó cualquier irregularidad en la primera vuelta de las elecciones, asegurando que no se registraron denuncias formales de fraude por parte de la ciudadanía. Según la autoridad, el proceso contó con un control estricto y coordinado del sufragio, garantizando la transparencia y confiabilidad de los resultados.

Gutiérrez enfatizó que quienes cuestionan la legitimidad del proceso deben presentar pruebas concretas y verificables, advirtiendo que las afirmaciones sin fundamento constituyen únicamente especulación. La vocal recordó que el TSE ha implementado protocolos de vigilancia y auditoría electoral que incluyen la participación de observadores nacionales e internacionales, así como mecanismos de seguimiento en tiempo real de los comicios.

Finalmente, aseguró que el ente electoral garantizará la realización de la segunda vuelta, reafirmando el compromiso del TSE con un proceso electoral seguro y transparente, en el marco de la normativa vigente y con pleno respeto a la voluntad ciudadana.