

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortó a las organizaciones políticas en competencia a mantener el respeto entre contendientes y hacia la propia institución, tras declaraciones recientes que cuestionaban la transparencia del proceso electoral.

La entidad recordó que ha demostrado imparcialidad y transparencia en la organización de los comicios, y subrayó que cualquier acusación de fraude debe estar respaldada por pruebas documentales. “No se pueden usar términos de un supuesto fraude, salvo que puedan demostrarlo documentalmente”, señaló el TSE.

Asimismo, el Tribunal expresó su preocupación porque, en su criterio, estas tensiones contravienen el acuerdo de respeto mutuo suscrito en Santa Cruz el pasado 10 de septiembre por las fuerzas políticas en carrera.

En otro punto, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, informó que se emitió una providencia dando inicio al proceso de cancelación de la personería jurídica de aquellas organizaciones políticas que no alcanzaron el 3% en la última elección, conforme establece la normativa electoral vigente.