El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que las faltas cometidas antes, durante y después de la segunda vuelta electoral de este 18 de octubre serán sancionadas con multas que van desde Bs 137 hasta Bs 1.375, según la gravedad de la infracción, de acuerdo con la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0428/2024.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, exhortó a la población a asistir a las urnas y ejercer su derecho al voto. “El voto en Bolivia es obligatorio, hay sanciones para los ciudadanos que no vayan a emitir su voto. Sobre todo, el voto en Bolivia fortalece la democracia e invitamos a los 7,5 millones de habitantes habilitados a asistir a las urnas”, declaró Ávila luego de una reunión con la misión de observación de la Unión Europea.

Las sanciones establecidas alcanzan a jurados, notarios, servidores públicos y ciudadanos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas y la transparencia del proceso electoral.

Los jurados electorales que no asistan a las reuniones de capacitación deberán pagar una multa equivalente al 5% del salario mínimo nacional (Bs 137,50). Si abandonan temporalmente la mesa sin autorización o incumplen los horarios de apertura y cierre, la multa asciende al 30% del salario mínimo (Bs 825). Las faltas graves, como negarse a firmar el acta, no registrar los resultados o abandonar la mesa sin justificación, serán sancionadas con el 50% del salario mínimo nacional (Bs 1.375). Esta misma sanción se aplicará a los notarios electorales que incumplan funciones esenciales como la capacitación de jurados, la entrega de material o el reporte de información.

En el caso de los ciudadanos, quienes no voten y no presenten su certificado de sufragio dentro de los 90 días posteriores a la jornada electoral deberán pagar una multa de Bs 550. Durante ese período, tampoco podrán acceder a cargos públicos, realizar trámites bancarios ni gestionar pasaportes.

Están exentos de esta sanción quienes justifiquen fuerza mayor, tengan más de 70 años o se encuentren fuera del país el día de la elección. Asimismo, quienes circulen en vehículos sin autorización durante el día de los comicios, sean públicos o privados, serán sancionados también con Bs 550. Los funcionarios públicos que no exijan el certificado de sufragio al momento de realizar trámites oficiales dentro del plazo establecido recibirán la misma multa.

El Tribunal Supremo Electoral destacó que estas disposiciones buscan preservar el orden, la legalidad y la integridad del proceso electoral, promoviendo una participación responsable y el respeto a las normas democráticas.