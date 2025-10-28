En una sesión pública de Sala Plena realizada este lunes 27 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó oficialmente los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales, que dieron la victoria al binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), conformado por Rodrigo Paz Pereyra y Edmand Lara Montaño.

De acuerdo con el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC), con el 100 % de actas procesadas, el PDC obtuvo 3.579.534 votos válidos (54,96 %), mientras que la alianza Libre, encabezada por Jorge Tuto Quiroga, alcanzó 2.884.661 votos (45,04 %).

El proceso electoral comprendió 35.253 actas correspondientes al territorio nacional y al voto en el exterior. De los 7.936.515 ciudadanos habilitados, 6.771.811 acudieron a las urnas, lo que refleja una participación superior al 85 %.

Durante la lectura del acta oficial, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, informó que se registró un recurso de apelación presentado por el Tribunal Electoral Departamental de Oruro, el cual fue rechazado in limine por haberse presentado fuera del plazo legal establecido.

“El principio de preclusión es fundamental en el derecho electoral boliviano. Habiéndose presentado este recurso con posterioridad a la conclusión del cómputo departamental, corresponde su rechazo in limine y la continuidad del cómputo nacional”, explicó Hassenteufel.

El TSE subrayó que la Ley del Régimen Electoral N° 026 garantiza la transparencia y seguridad jurídica del proceso, estableciendo que una vez vencidos los plazos para la presentación de recursos no puede reabrirse ninguna etapa electoral.

Por su parte, el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, detalló que los cómputos departamentales fueron remitidos entre el 21 y el 24 de octubre, debidamente firmados por las salas plenas de los Tribunales Electorales Departamentales (TED). Con esta documentación validada, el TSE procedió a la lectura oficial de resultados y a la proclamación de las nuevas autoridades electas, conforme al artículo 189 de la Ley 026.

En el voto en el exterior, el proceso se llevó a cabo en 22 países, con 369.308 bolivianos habilitados para sufragar en 1.127 mesas electorales. Los resultados reflejan 151.585 votos válidos, 1.401 votos en blanco y 6.730 votos nulos.

Con la aprobación del acta final y la proclamación oficial de resultados, el proceso electoral entra en su etapa final, restando únicamente la entrega de credenciales a las nuevas autoridades electas.

La sesión fue presidida por Óscar Hassenteufel, junto a los vocales Francisco Vargas, Tahuichi Tahuichi, Nancy Gutiérrez, Nelly Arista y Gustavo Ávila.

Al acto asistieron delegados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y observadores internacionales de la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Apoyo Electoral Europeo, quienes presenciaron la proclamación oficial y destacaron el desarrollo pacífico y ordenado del proceso electoral.