

En cumplimiento del calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevará a cabo este miércoles 3 de septiembre el sorteo de ubicación en la papeleta de votación para la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) y Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano).

El acto definirá cuál de las dos candidaturas aparecerá en el primer y segundo lugar de la papeleta, paso considerado clave en el proceso rumbo al balotaje del próximo 19 de octubre.

La convocatoria se enmarca en el cronograma aprobado por el TSE tras la conclusión del cómputo nacional de las elecciones del 17 de agosto, que confirmó la necesidad de una segunda vuelta al no cumplirse los porcentajes requeridos por la Constitución Política del Estado y la Ley 026 de Régimen Electoral.

Con este sorteo, el Órgano Electoral avanza en la organización del balotaje en el que se definirá al nuevo presidente y vicepresidente de Bolivia.