El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, exhortó este domingo a los candidatos presidenciales Rodrigo Paz, de la alianza PDC, y Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre, a respetar los resultados de la segunda vuelta electoral y mantener una conducta democrática tras la jornada de votación.

Tahuichi enfatizó que ambos postulantes firmaron previamente en Santa Cruz un acuerdo de compromiso con el Órgano Electoral, donde se comprometieron a respetar los resultados y garantizar la estabilidad institucional del país, independientemente del desenlace de la votación.

“El llamado es a cumplir con la palabra empeñada. La democracia se fortalece cuando los actores políticos honran sus compromisos y respetan la voluntad del pueblo expresada en las urnas”, sostuvo el vocal.

Asimismo, pidió que el binomio ganador asuma con responsabilidad el mandato del pueblo y cumpla las promesas realizadas durante la campaña, especialmente aquellas vinculadas con la crisis de combustibles, un tema que preocupa a todos los bolivianos.