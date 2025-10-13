El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que ha remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley que establece un régimen excepcional y transitorio con miras a garantizar la realización de las Elecciones Departamentales, Regionales y Municipales 2026.

En un documento dirigido al Vicepresidente David Choquehuanca, Presidente nato de la ALP, el TSE fundamenta la iniciativa en disposiciones constitucionales de autonomía departamental y municipal, que delegan a la ley la definición de criterios de elección, representación territorial, identidad cultural, paridad de género y composición institucional.

El envío formal incluye el proyecto de ley, la exposición de motivos y la documentación digital correspondiente. Con esta acción, el TSE busca que la ALP tramite y apruebe la normativa necesaria que garantice la continuidad del calendario electoral y legitime los comicios subnacionales.

El TSE instó a los legisladores a actuar con prontitud para asegurar que el proceso electoral de 2026 se lleve adelante con legalidad, organización y respaldo institucional, respetando los principios de autonomía y democracia contemplados en la Constitución.