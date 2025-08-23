

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico Marco Antonio Pumari fueron citados de oficio a una audiencia presencial este lunes 25 de agosto a las 14:00, según informó el juzgado que sigue el caso denominado “Golpe de Estado I”. La convocatoria se realiza en cumplimiento de un instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que instruyó a los jueces del país a revisar en un plazo de 24 horas las detenciones preventivas de Camacho, Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez.

La audiencia tiene como objetivo evaluar la situación jurídica de los acusados, quienes actualmente se encuentran con detención preventiva. La medida judicial está vinculada a los presuntos delitos de terrorismo y otros ilícitos relacionados con las protestas violentas de octubre y noviembre de 2019, que culminaron con la renuncia del entonces presidente Evo Morales.