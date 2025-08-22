El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, emitió el Instructivo Nº 18/2025, mediante el cual se ordena a los Tribunales Departamentales de Justicia de todo el país revisar, en un plazo de 24 horas, el cumplimiento de los plazos procesales vinculados a las medidas cautelares de detención preventiva en los procesos contra Jeanine Áñez Chávez, Luis Fernando Camacho Vaca y Marco Antonio Pumari Arriaga.

El documento establece que la verificación deberá realizarse “inclusive de oficio”, garantizando que los jueces cumplan con la normativa constitucional y convencional sobre el debido proceso, la celeridad procesal y la correcta administración de justicia.

Fundamentos legales y convencionales

La disposición cita la Constitución Política del Estado (art. 180), la Ley del Órgano Judicial (art. 40), así como tratados internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que protegen las garantías jurisdiccionales vinculadas al derecho a la defensa y a un proceso justo.

El instructivo también hace referencia al Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que Bolivia adoptó en 2018, y que establece que los jueces deben resolver con equidad y respeto a los valores del ordenamiento jurídico.

Independencia judicial

El TSJ aclaró que la medida no debe interpretarse como una intromisión en las facultades de los jueces, sino como un mecanismo para reforzar la independencia judicial y garantizar que los tribunales actúen sin presiones ni injerencias externas.

“Debe ser el reflejo y la máxima expresión de la independencia judicial (…) reafirmando desde esta Presidencia nuestro compromiso con una justicia recuperada para el bien del pueblo boliviano”, señala el instructivo firmado por Saucedo.

Contexto

La instrucción se da en un escenario político y judicial complejo, donde los tres exlíderes enfrentan procesos vinculados a la crisis de 2019 y a otros casos en curso. La revisión ordenada por el TSJ podría derivar en resoluciones que ajusten la situación jurídica de los acusados, en función del cumplimiento de los plazos procesales y las garantías legales.