El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada presentado por la expresidenta Jeanine Áñez en el caso denominado “Golpe II”. La decisión implica que la exmandataria deberá seguir cumpliendo su condena de 10 años en el penal de Miraflores.

Según la información que brinda Correo Del Sur, la resolución señala que Áñez no subsanó las observaciones planteadas por el magistrado relator en su recurso. No obstante, el fallo aclara que la defensa tiene la posibilidad de presentar nuevamente este tipo de impugnación, siempre y cuando se base en argumentos distintos a los ya expuestos.

Áñez buscaba la anulación de la sentencia dictada en junio de 2022 por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que la declaró culpable de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. La condena fue ratificada posteriormente por instancias superiores y en diciembre de 2023 quedó ejecutoriada.

El TSJ, en su Auto Supremo suscrito por los nueve magistrados de Sala Plena, ratificó la validez de la condena y rechazó la revisión solicitada. De esta manera, Áñez permanece en Miraflores, pese a que otros procesos relacionados con los hechos de 2019, como los de Sacaba, Senkata y EBA, fueron derivados a la vía de juicio de responsabilidades, lo que había generado expectativas de que la exmandataria pudiera obtener su libertad.

La defensa jurídica de Áñez sostiene que esos fallos muestran criterios contradictorios entre tribunales ordinarios y el máximo tribunal del país. Sin embargo, el TSJ recalcó que la sentencia del caso “Golpe II” se mantiene firme y sólo podrá ser revisada si se presenta un nuevo recurso fundado en causales distintas.