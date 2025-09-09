El candidato a la Presidencia por la Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, informó a través de un mensaje difundido en la plataforma TikTok que se están realizando gestiones ante organismos internacionales con el objetivo de conseguir financiamiento que permita afrontar la crisis económica que atraviesa el país.

Según explicó, el apoyo externo buscaría aliviar la escasez de dólares y combustibles, además de estabilizar la inflación. En ese sentido, remarcó que el país necesita “un financiamiento orgánico y real” que garantice soluciones sostenibles y no dependa de medidas de corto plazo.

Quiroga enfatizó que es necesario poner fin al despilfarro de recursos y adelantó que su propuesta de gobierno incluirá respuestas concretas para superar los problemas económicos actuales.