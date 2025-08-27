Tuto Quiroga critica la reunión de Arce con Rodrigo Paz y marca distancia del oficialismo
El candidato presidencial por la alianza Libre, Tuto Quiroga, se refirió este martes al encuentro sostenido en la Casa Grande del Pueblo entre el presidente Luis Arce y el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, junto a su equipo económico.
Quiroga afirmó que no corresponde dialogar con Arce, a quien responsabilizó de haber promovido las detenciones de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, pese a que ambos ya se encuentran en libertad. “Yo no me voy a reunir con el carcelero de Camacho y de Pumari. El hacer reunión publicitada, con fotos, como si todo fuera normal, es blanquear que Arce pretende aparecer como un demócrata, cuando él por instrucciones de Evo Morales, tuvo presos políticos a Camacho y Pumari”, declaró.
El exmandatario sostuvo que el Gobierno intenta mostrarse como abierto al diálogo, mientras, según dijo, el Procurador General del Estado persiste en acciones judiciales que afectan a líderes opositores. En esa línea, recordó que en el pasado se aplicaron normas similares para mantener detenidos sin sentencia al exgobernador de Pando, Leopoldo Fernández, y a otros en el caso Hotel Las Américas.
Finalmente, Quiroga insistió en que el país necesita una justicia independiente y que no puede prestarse a reuniones que, en su criterio, buscan únicamente transmitir una imagen de normalidad política.