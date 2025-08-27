El candidato presidencial por la alianza Libre, Tuto Quiroga, se refirió este martes al encuentro sostenido en la Casa Grande del Pueblo entre el presidente Luis Arce y el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, junto a su equipo económico.

Quiroga afirmó que no corresponde dialogar con Arce, a quien responsabilizó de haber promovido las detenciones de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, pese a que ambos ya se encuentran en libertad. “Yo no me voy a reunir con el carcelero de Camacho y de Pumari. El hacer reunión publicitada, con fotos, como si todo fuera normal, es blanquear que Arce pretende aparecer como un demócrata, cuando él por instrucciones de Evo Morales, tuvo presos políticos a Camacho y Pumari”, declaró.

El exmandatario sostuvo que el Gobierno intenta mostrarse como abierto al diálogo, mientras, según dijo, el Procurador General del Estado persiste en acciones judiciales que afectan a líderes opositores. En esa línea, recordó que en el pasado se aplicaron normas similares para mantener detenidos sin sentencia al exgobernador de Pando, Leopoldo Fernández, y a otros en el caso Hotel Las Américas.

Finalmente, Quiroga insistió en que el país necesita una justicia independiente y que no puede prestarse a reuniones que, en su criterio, buscan únicamente transmitir una imagen de normalidad política.