

El candidato presidencial de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, rechazó las advertencias del ala evista del MAS sobre una eventual falta de gobernabilidad si la oposición gana las elecciones del 17 de agosto.

El exmandatario recordó que “la ley se aplica para todos”, en alusión directa a Evo Morales, y cuestionó que sectores afines al expresidente busquen condicionar el proceso electoral con amenazas de convulsión.

Durante una declaración a medios, Quiroga calificó a Morales de “cobarde”, señalando que en varios momentos críticos del país “eludió su responsabilidad” y, en particular, mencionó su salida a México en noviembre de 2019.

“Yo me quedé en Bolivia, enfrenté todas las denuncias y me defendí en los tribunales. Ningún proceso prosperó porque di la cara y no tenía nada que ocultar”, sostuvo.

El líder de la Alianza Libre instó a respetar las reglas democráticas y aseguró que ningún grupo político debería estar por encima de la ley.