

El candidato de la alianza LIBRE, Jorge Tuto Quiroga, manifestó que aún no descarta su participación en el foro organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) previsto para el próximo martes 12 de agosto. “Es necesario coordinar cumpliendo la agenda de cierres de todas las alianzas que tenemos, no sé si eso es posible”, señaló.

Quiroga resaltó que, en esta etapa, todas las fuerzas políticas intensifican sus actividades proselitistas y actos de contacto directo con la ciudadanía, lo que exige una coordinación minuciosa para ajustar las agendas a eventos oficiales como el foro.

El 13 de agosto concluirá la difusión de la propaganda electoral en medios de comunicación masivos y en actos públicos de campaña, de acuerdo con el calendario electoral establecido por el TSE. Este foro, según el Órgano Electoral, busca brindar a la población un espacio para conocer y contrastar las propuestas de los candidatos a la presidencia, antes de la jornada de votación del 17 de agosto.