El candidato presidencial por la alianza LIBRE, Jorge “Tuto” Quiroga, consideró necesario ajustar la normativa electoral vigente y avanzar hacia un sistema más moderno y digitalizado de cara a las futuras elecciones subnacionales, luego de cuestionar que aún existan partidos sin binomios oficialmente inscritos a semanas del proceso electoral.

“Hay cambios por hacer y respetar los cronogramas. No quiero causar polémica, pero se suponía que el 19 de mayo había que inscribir binomios; nosotros y muchos otros lo hicimos, y resulta que hay un partido que aún no tiene el binomio. Y hay normas que dicen que sin binomio no hay listas. A tres semanas, se sigue jugando con esto”, señaló Quiroga al ser consultado sobre la situación actual del proceso electoral.

El exmandatario sostuvo que se deben realizar ajustes normativos pensando en las elecciones subnacionales, incluyendo una transformación en el modo de presentar candidaturas, con un sistema que permita centralizar trámites mediante una plataforma digital interconectada. “Habrá cambios que hacer hacia adelante. Para candidatear a alcalde, concejal, diputado o presidente no debería ser necesario peregrinar por oficinas públicas para conseguir papeles. En la Bolivia digital, eso tiene que cambiar: tenés que poder decir tu nombre, inscribirte, y que las oficinas digitalizadas manden los documentos al TSE, como debería ser”, remarcó.

Finalmente, Quiroga confirmó la reincorporación de Gary Suárez a su equipo de campaña en Santa Cruz, asegurando que será “un gran aporte” en la recta final del proceso.