Tuto Quiroga supera por primera vez a Samuel Doria Medina en la intención de voto, según encuesta de El Deber

La cuarta encuesta nacional de intención de voto elaborada por El Deber y realizada entre el 31 de julio y el 4 de agosto de 2025 en poblaciones rurales, ciudades intermedias y capitales de departamento refleja un resultado ajustado entre Jorge Quiroga (Libre) y Samuel Doria Medina (Unidad), con una ligera diferencia a favor del primero.

Resultados por departamento:

Pando

Quiroga lidera con el 27,47% de la intención de voto, seguido por Doria Medina con 24,12%. En tercer lugar se ubica Manfred Reyes Villa con 8,68%.

Beni

Doria Medina encabeza con 32,92%, mientras que Quiroga alcanza el 23,47%. Manfred Reyes Villa se ubica tercero con 11,97%.

La Paz

La diferencia es mínima: Doria Medina registra 17,70% y Quiroga 17,16%. Rodrigo Paz (PDC) se coloca en tercer lugar con 16,76%.

Tarija

Doria Medina logra una amplia ventaja con el 50,58% de la intención de voto. Quiroga obtiene 14,65%, mientras que Reyes Villa alcanza 5,47%.

Potosí

Quiroga lidera, seguido por Doria Medina, quien se mantiene apenas por encima de Rodrigo Paz, que alcanza 15,84%.

Santa Cruz

La contienda es cerrada: Doria Medina obtiene 32,70% y Quiroga 31,04%. Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) se mantiene tercero con 6,38%.

Chuquisaca

Quiroga encabeza con 30,18%, seguido por Doria Medina con 18,56% y Reyes Villa con 9,63%.

Cochabamba

Quiroga lidera con 22,56%. Reyes Villa ocupa el segundo lugar con 17,83%, mientras que Doria Medina queda tercero con 12,87%.

Oruro

Quiroga alcanza un 40,44% de intención de voto, seguido por Doria Medina con 23,70%. Rodrigo Paz se ubica tercero, seguido muy de cerca por Andrónico Rodríguez.

La encuesta refleja un escenario electoral ajustado en varios departamentos y confirma que, a menos de dos semanas de las elecciones generales, la competencia entre los principales candidatos continúa abierta.