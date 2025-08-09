Tuto Quiroga supera por primera vez a Samuel Doria Medina en la intención de voto, según encuesta de El Deber
El sondeo de El Deber revela un estrecho margen entre Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina a nivel nacional, con liderazgos repartidos por departamento y diferencias mínimas en regiones clave como La Paz y Santa Cruz.
La cuarta encuesta nacional de intención de voto elaborada por El Deber y realizada entre el 31 de julio y el 4 de agosto de 2025 en poblaciones rurales, ciudades intermedias y capitales de departamento refleja un resultado ajustado entre Jorge Quiroga (Libre) y Samuel Doria Medina (Unidad), con una ligera diferencia a favor del primero.
Resultados por departamento:
Pando
Quiroga lidera con el 27,47% de la intención de voto, seguido por Doria Medina con 24,12%. En tercer lugar se ubica Manfred Reyes Villa con 8,68%.
Beni
Doria Medina encabeza con 32,92%, mientras que Quiroga alcanza el 23,47%. Manfred Reyes Villa se ubica tercero con 11,97%.
La Paz
La diferencia es mínima: Doria Medina registra 17,70% y Quiroga 17,16%. Rodrigo Paz (PDC) se coloca en tercer lugar con 16,76%.
Tarija
Doria Medina logra una amplia ventaja con el 50,58% de la intención de voto. Quiroga obtiene 14,65%, mientras que Reyes Villa alcanza 5,47%.
Potosí
Quiroga lidera, seguido por Doria Medina, quien se mantiene apenas por encima de Rodrigo Paz, que alcanza 15,84%.
Santa Cruz
La contienda es cerrada: Doria Medina obtiene 32,70% y Quiroga 31,04%. Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) se mantiene tercero con 6,38%.
Chuquisaca
Quiroga encabeza con 30,18%, seguido por Doria Medina con 18,56% y Reyes Villa con 9,63%.
Cochabamba
Quiroga lidera con 22,56%. Reyes Villa ocupa el segundo lugar con 17,83%, mientras que Doria Medina queda tercero con 12,87%.
Oruro
Quiroga alcanza un 40,44% de intención de voto, seguido por Doria Medina con 23,70%. Rodrigo Paz se ubica tercero, seguido muy de cerca por Andrónico Rodríguez.
La encuesta refleja un escenario electoral ajustado en varios departamentos y confirma que, a menos de dos semanas de las elecciones generales, la competencia entre los principales candidatos continúa abierta.