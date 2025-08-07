

En el marco de los festejos por el Bicentenario de Bolivia, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga y su candidato a la vicepresidencia, Juan Pablo Velasco, emitieron un mensaje conjunto en el que felicitaron al país, pero también alertaron sobre el estado actual de la democracia y las libertades.

“Hoy nuestra libertad está dañada”, expresó Quiroga, quien aprovechó la fecha para lanzar un llamado a la acción ciudadana. Aseguró que el próximo 17 de agosto, en las elecciones judiciales, Bolivia tiene la oportunidad de marcar un punto de quiebre: “En once días podemos acabar con dos décadas oscuras”.

Por su parte, Juan Pablo Velasco reforzó el llamado a la acción ciudadana con un mensaje contundente: “Morir antes que esclavos vivir”.