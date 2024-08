En las últimas horas, varios ataques con drones atribuidos a Ucrania han afectado a zonas residenciales en distintas partes de Rusia, dañando viviendas y generando una atmósfera de temor entre la población civil.

Según reportes locales, los ataques ocurrieron en áreas alejadas de las líneas de conflicto, lo que ha intensificado la preocupación sobre la seguridad en regiones que hasta ahora se consideraban fuera del alcance directo de las hostilidades.

Los residentes de las áreas afectadas han reportado daños en sus propiedades, incluyendo ventanas rotas y estructuras comprometidas. No se han informado víctimas fatales, pero el impacto psicológico en las comunidades es palpable. "Es aterrador pensar que en cualquier momento podría ocurrir un ataque. No nos sentimos seguros en nuestros propios hogares," comentó un residente que prefirió no ser identificado.

Las autoridades rusas han condenado los ataques, calificándolos de actos de agresión que ponen en peligro a la población civil. Por su parte, Ucrania no ha emitido un comunicado oficial sobre estos eventos, y la situación sigue siendo objeto de intensas discusiones internacionales.

Este incidente subraya la escalada del conflicto, donde las tácticas y el alcance de las operaciones militares parecen estar extendiéndose más allá de los frentes tradicionales, afectando a civiles.