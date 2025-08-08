El vocero de la alianza Unidad, Marco Fuentes, informó que la organización política priorizará sus actos de cierre de campaña en distintos departamentos del país durante los próximos días, con un evento central previsto para el 13 de agosto en las ciudades de La Paz y El Alto.

Fuentes indicó que la participación de Samuel Doria Medina en el segundo debate convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el 12 de agosto aún está en evaluación, y que la decisión final se tomará en función de la agenda establecida y la estrategia de la recta final.

El vocero señaló que el candidato continuará enfocando su discurso en propuestas y en el contacto directo con la ciudadanía, evitando involucrarse en confrontaciones políticas.