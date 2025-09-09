El diputado Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), denunció que el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción mantiene en reserva la investigación iniciada contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce.

Urquidi explicó que, tras presentar una solicitud formal de información sobre los actuados de la investigación, recibió una respuesta negativa, lo que calificó como un hecho preocupante. A su criterio, la negativa de brindar datos genera susceptibilidades sobre un eventual encubrimiento.

“Esta instancia debería demostrar que no hay, ni se pretende, ningún tipo de protección al hijo del presidente. La transparencia exige que la información se ponga a disposición y se facilite un seguimiento efectivo de la investigación por presuntos hechos de corrupción”, manifestó el legislador.

El diputado recordó que el propio nombre del viceministerio obliga a la institución a actuar de cara a la ciudadanía y no a ocultar información sensible. “El secretismo solo crea dudas sobre posibles beneficios o encubrimientos en el proceso que se sigue contra el hijo del primer mandatario”, añadió.

Urquidi reiteró que, en un contexto de desconfianza ciudadana hacia las instituciones, el manejo transparente de las investigaciones resulta fundamental para garantizar credibilidad en la lucha contra la corrupción.