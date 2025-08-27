La Embajada de Uruguay en Bolivia celebró este lunes los 200 años de la independencia de la República Oriental del Uruguay, con un acto protocolar y un encuentro diplomático desarrollado en los bosques de Aranjuez, en la ciudad de La Paz. La ceremonia reunió a autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático e invitados especiales.

El embajador Fernando Marr, acompañado de su esposa Marlise Zwetsch, recibió a los asistentes y destacó la trayectoria de 185 años de relaciones bilaterales entre ambos países. Durante el evento, se intercambiaron saludos oficiales: el gobierno uruguayo envió felicitaciones a Bolivia por su Bicentenario y el proceso democrático del 17 de agosto; mientras que la canciller boliviana, Celinda Sosa, expresó el saludo oficial a Uruguay por su aniversario.

La jornada concluyó con un espacio de confraternización donde los asistentes disfrutaron de gastronomía típica uruguaya, a cargo del chef Marcos González, residente en Bolivia. Distintas marcas nacionales, como PIL, Huari y Embol, apoyaron la conmemoración que buscó resaltar los lazos históricos y culturales entre ambos países.

Con el acto en La Paz, la representación diplomática uruguaya no solo celebró un hito de su historia nacional, sino que también reafirmó el valor de la integración regional y la cooperación entre naciones sudamericanas. La presencia de autoridades bolivianas y del cuerpo diplomático acreditado en el país dio al encuentro un carácter institucional de alto nivel, proyectando un mensaje de respeto mutuo y de compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en el marco de los desafíos políticos y económicos de la región.