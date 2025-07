1. (Objetivo) EDUCACIÓN BÁSICA, REGULAR INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, ESPECIAL Y DE ADULTOS. -

Son varios componentes de la actual estructura de la educación en Bolivia que están bajo los ámbitos del liberalismo, pero aún quedan algunas restricciones que impiden su evolución hacia un modelo educativo que genere estudiantes competitivos a nivel internacional. En Bolivia las familias eligen libremente los colegios a donde puedan asistir sus hijos, ya sea dentro de la gestión pública o privada, eso se plasma cuando a inicios de cada año las familias hacen colas de espera para inscribir a sus hijos en los colegios que ellas creen que son mejores y ayudarán en la enseñanza a sus hijos en mejores condiciones académicas que otros. La primera falencia es que lamentablemente el Estado no está en condiciones de construir más colegios cuya administración a cargo del mismo magisterio pueda explotar las capacidades de los maestros, directores y administradores que surgen del mismo gremio. Otra falencia relacionada al mismo problema de infraestructura es que las aulas se sobresaturan por la demanda creciente de alumnos a falta de una mayor oferta de colegios públicos y de convenio de calidad, eso también incrementa la mala reputación de algunos colegios y profesores, que difícilmente podrán desarrollarse profesionalmente y generar transformación en el rendimiento académico de sus alumnos teniendo 35, 40 o a veces más alumnos por aula.

Otro elemento liberal actual es que la administración y la gestión de los colegios está mayoritariamente gestionada por el propio magisterio con participación de los padres a través de las juntas escolares. La desventaja fácilmente salvable, es que la gestión de aplicación de nuevos ítems, auxiliares y asignación de sueldos a pesar de existir un sistema de escalafón establecido depende de la voluntad de los políticos de turno.

La educación actual enfrenta una significativa desventaja debido a los currículos impuestos por motivaciones políticas, lo que genera retraso y subdesarrollo educativo y académico. Esto afecta negativamente el rendimiento del profesorado y sus direcciones en todos los niveles educativos: primaria, secundaria y universitaria.

Preocupa que muchos currículos están orientados hacia una perspectiva estatista, especialmente en áreas como ciencias sociales, jurídicas, políticas y economía. La economía estatal se enfatiza sobre la iniciativa privada, promoviendo el intervencionismo y el estatismo. Incluso en asignaturas científicas, aunque en menor medida, se impone una agenda política que puede llegar a ser pseudocientífica.

En historia, el enfoque se centra principalmente en la historia del Estado, descuidando otras perspectivas. Además, en carreras como medicina, la formación se orienta hacia la preparación de profesionales al servicio del Estado, en lugar de fomentar la innovación y la iniciativa privada.

Es crucial revisar y reformar estos currículos para garantizar una educación equilibrada, objetiva y libre de influencias políticas. De esta manera, se puede promover el desarrollo integral de los estudiantes y el avance de la sociedad en su conjunto. Urge una transformación educativa que priorice la libertad de pensamiento, la crítica constructiva y el conocimiento científico basado en evidencia.

1.​(Estrategia). - (Educación básica). - La alternativa ha surgido de la obra de científicos cognitivos como Susan Carey, Howard Gardner y David Geary. La educación no consiste ni en escribir en un papel en blanco - una tabla rasa -, ni en dejar que florezca la nobleza del niño. Al contrario, la educación es una tecnología que intenta compensar aquello para lo que la mente humana es de por sí poco apropiada. Dado que gran parte del contenido de la educación no es cognitivamente natural, puede ser que el proceso de dominarlo no siempre sea fácil y agradable, pese al mantra que asegura que aprender es divertido. Los niños pueden estar motivados innatamente para hacer amigos, alcanzar un estatus, afinar las destrezas motrices y explorar el mundo físico, pero no están necesariamente motivados para adaptar sus facultades cognitivas a tareas nada naturales como las matemáticas formales. Para dar motivos al niño para perseverar en la dura proeza del aprendizaje, cuyos beneficios sólo se aprecian a largo plazo, tal vez se necesite una familia, un grupo de iguales y una cultura que reconozcan un elevado estatus al éxito escolar. Los niños no tienen que ir a la escuela para aprender a andar, hablar, reconocer los objetos o recordar la personalidad de sus amigos, aunque estas tareas son mucho más difíciles que leer, sumar o recordar fechas históricas. Sí tienen que ir a la escuela para aprender la lengua escrita, la aritmética y la ciencia, porque estos cuerpos de conocimientos y de habilidades se inventaron hace demasiado poco como para que se haya desarrollado cualquier habilidad especial y específica para ellos y que esté presente en toda la especie.

2.​(Estrategia). - (Educación básica). - Los niños, lejos de ser receptáculos vacíos o aprendices universales, están equipados con una caja de herramientas llena de utensilios para razonar y aprender de determinadas formas, y hay que saber emplear esos utensilios para dominar problemas para los que no fueron diseñados. Esto no sólo exige insertar nuevos hechos y nuevas destrezas en la mente de los niños, sino también depurar e inutilizar los viejos. Los alumnos no pueden aprender la física de Newton hasta que olviden su física intuitiva basada en el ímpetu. No pueden aprender la biología moderna hasta que olviden su biología intuitiva, que piensa en términos de esencias vitales. Y no pueden aprender la evolución hasta que olviden su ingeniería intuitiva, que atribuye un plan a las intenciones de un diseñador.

3.​(Estrategia). - (Educación básica). - La educación exige también que los alumnos saquen a la luz y refuercen unas habilidades que habitualmente están enterradas en unas cajas negras inconscientes. Cuando el niño aprende a leer, hay que hacerle consciente de las vocales y las consonantes que en el habla están entretejidas sin costura alguna, antes de que pueda asociarlas con unos garabatos en un papel. La educación efectiva puede requerir también la intervención de viejas facultades para que se ocupen de exigencias nuevas. Se pueden forzar fragmentos de lenguaje para que ayuden a calcular, como cuando recordamos el estribillo: «Dos por dos, cuatro». La lógica de la gramática se puede utilizar para captar cifras grandes: la expresión mil novecientos setenta y cinco tiene la estructura gramatical de un grupo nominal como sombrero, abrigo y guantes. Cuando el alumno analiza gramaticalmente la frase numérica, puede llevar a la mente la operación mental de agregar, que está relacionada con la operación matemática de sumar. Se recurre a la cognición espacial para comprender las relaciones matemáticas a través del uso de gráficos, que convierten los datos o las ecuaciones en figuras. La ingeniería intuitiva apoya el aprendizaje de la anatomía y la fisiología (los órganos se entienden como dispositivos con unas funciones), y la física intuitiva apoya el aprendizaje de la química y la biología (la materia, incluida la materia viva, se compone de objetos diminutos, pegajosos y elásticos).

4.​(Estrategia). - (Educación básica). - Individualizar la educación, herramienta para personalizar la educación, el docente acompaña ese proceso, el docente diseña las interacciones entre los alumnos y la tecnología en general, para generar esa producción intelectual inicial y aprovechamiento de la experiencia educativa.

5.​(Estrategia). - (Educación básica). - El gobierno está engañando a las familias, alumnos y al propio magisterio. La asignación del presupuesto para educación por alumno no llega a los gestores directos de la educación que son los maestros, directores y el resto del personal vinculado a los colegios. Debemos replantear la forma de asignación de recursos públicos para que estos lleguen de manera efectiva y sin recortes burocráticos a quienes producen academia y a quienes se benefician directamente con la educación, los alumnos y familias. Le daremos el gasto público de la educación de sus hijos a las familias.

6.​(Estrategia). - (Educación básica). - Promoveremos la construcción de más unidades educativas fiscales y de convenio que ingresen al sistema de educación regular, especial, de adultos y superior.

1.​(Propuesta). - Incrementaremos el 20% del presupuesto actual de educación en $us 720 millones, incremento que significa cerca al 1.6% del PIB.

2.​(Propuesta). - El Ministerio de Educación emitirá una estructura curricular de enseñanza general sobre la cual las unidades educativas públicas, de convenio y privadas podrán establecer sus contenidos específicos por materia y por ciclos.

3.​(Propuesta). - Las unidades educativas estatales y autonómicas serán administradas por los GESTORES de administración de las unidades educativas.

Estos entes decidirán en cuanto a la metodología de enseñanza, priorización del currículo educativo y sistema de enseñanza. Existirá amplia libertad de innovación en la metodología, sistema y rúbrica de evaluación dentro los parámetros generales emitidos por el Ministerio de Educación. Se establecerá la normativa de currículo educativo regional, nacional y municipal cuya preponderancia será de la unidad más pequeña a la mayor.

4.​(Propuesta). - Las juntas escolares de padres de familia serán los organismos privados de fiscalización.

5.​(Propuesta). - Los maestros deberán tener el título de profesional con grado en licenciatura, emitido por las Entidades de educación superior facultadas para el efecto, Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros, universidades estatales, departamentales y municipales, públicas, privadas o mixtas.

6.​(Propuesta). - Las entidades autónomas, departamentales, regionales y municipales podrán abrir y administrar unidades educativas, centros tecnológicos y universidades con titulación en provisión nacional.

7.​(Propuesta). - Los gremios docentes del magisterio, personas individuales, maestros, directores, asociaciones privadas o profesionales independientes podrán constituirse y postularse como GESTORES de administración de las unidades educativas fiscales y de convenio.

8.​(Propuesta). - Se creará el Centro de Estudios de neurociencias cognitivas aplicadas a la educación. Estos centros serán los responsables de elaborar la estructura general del currículo educativo nacional, elaborar los exámenes de ascenso de categoría de acuerdo al escalafón, los exámenes, metodología y rúbricas para la evaluación interna del rendimiento académico como herramienta de preparación para las evaluaciones internacionales.

9.​(Propuesta). - Se establecerá para todos los distritos educativos en el ámbito público y privado la obligatoriedad de participar del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA y otros.

10.​(Propuesta). - Se establecerán los calendarios educativos nacionales e internacionales, ambos como calendarios oficiales. Cada unidad educativa podrá elegir alguno de ellos de acuerdo a sus propios objetivos y programas educativos. El ámbito de aplicación de los calendarios será para unidades educativas privadas, fiscales y de convenio.

11.​(Propuesta). - Las unidades educativas podrán decidir el idioma de enseñanza base para todos sus ciclos, entre idiomas locales e internacionales.

12.​(Propuesta). - Cada unidad educativa podrá decidir usar los textos de estudio emitidos por el ministerio de educación a través del centro de estudios de neurociencia cognitiva, o diseñar sus propios textos base. El costo de impresión en ambos casos será financiado con la partida asignada para textos escolares de las direcciones de Educación Primaria (DGEP), de Educación Secundaria (DGES), de Educación de Adultos (DGEA) y la de Educación Especial (DGEE).

13.​(Propuesta). - Los resultados del rendimiento estudiantil de los programas de evaluación internacional (PISA y otros) servirán como calificación adicional en el ascenso de categoría docente dentro del escalafón.

14.​(Propuesta). - Se mantiene el Bono de Zona para maestros de cada Departamento pagado directamente del TGN.

15.​(Propuesta). - Se mantiene el Bono de Fronteras para los maestros de cada Departamento pagado directamente del TGN.

16.​(Propuesta). - Se mantiene el Bono de ascenso de categoría y antigüedad para los maestros de cada Departamento pagado directamente del TGN.

17.​(Propuesta). - Se mantiene la reposición económica por nivelación de horas para maestros de cada Departamento del área urbana y rural pagado directamente del TGN.

18.​(Propuesta). - Los GESTORES de cada unidad educativa podrán estructurar su plantel docente de acuerdo a sus propios objetivos y programas. Los traslados de maestros a las unidades educativas serán por acuerdo entre gestores y docentes.

19.​(Propuesta). - Se mantendrá la inversión estatal y autonómica para construcción y mantenimiento de las unidades educativas.

20.​(Propuesta). - Se fomentará la ampliación en cantidad y calidad de unidades educativas de convenio y autonómicas.

21.​(Propuesta). - La inversión en el pago de planilla de haberes para Personal Docente y Administrativo del SEP es actualmente de casi Bs 15,000 millones anuales. Prorrateado por alumno sale a Bs 475 mensualmente que el Estado invierte por estudiante para el pago de haberes de docentes y administrativos. En promedio ese monto asigna Bs 7,061 por cada maestro y/o administrativo para el pago de haberes mensual. Se incrementará el techo presupuestario a Bs 20,000 millones para el pago de haberes mensual. Prorrateado, ese monto otorga una asignación de Bs 640 por alumno de inversión mensual y Bs 9,540 en promedio por docente y/o administrativo.

22.​(Propuesta). - Se transferirá Bs 640 del TGN al mes a la billetera móvil de cada alumno de unidades educativas públicas y de convenio para el pago de las mensualidades de la Unidad Educativa del Sistema Público y de Convenio. El módulo de educación habilitado en la billetera móvil servirá únicamente para el pago de mensualidades de las unidades educativas fiscales y de convenio. Con el monto recibido por sus alumnos las unidades educativas fiscales y de convenio pagarán los haberes mensuales del personal docente y administrativo. Este monto no cubre los diferentes Bonos que serán pagados directamente del TGN.

23.​(Propuesta). - Los Gestores de las unidades educativas públicas y de convenio, podrán decidir cómo distribuyen la diferencia de poco más de Bs 2,400 de asignación por docente y administrativo según la cantidad de sus alumnos, podrán:

a.​Aumentar los ingresos para sus maestros y/o administrativos.

b.​Aumentar la cantidad de maestros mediante nuevos ítems, auxiliares de aula o administrativos en su unidad educativa.

c.​Asignar inversión para mejorar la infraestructura o equipamiento adicional a la proporcionada por las distintas entidades del Estado o autonómicas.

d.​Capitalizar su inversión como gestores, mediante utilidades, pago de créditos, etcétera.

e.​Dotación de libros o material educativo a los estudiantes, adicional al que otorgue el estado y las autonomías.

f.​Una combinación de todas las anteriores y otras en el marco de la ley.

g.​Los maestros y administrativos podrán solicitar su transferencia de unidad educativa sin salirse del sistema. Ningún docente o administrativo podrá ser impuesto a las unidades educativas si los gestores de la misma no lo aceptan o solicitan su cambio.

24.​(Propuesta). - Se transferirá Bs 200 mensualmente a la billetera móvil de los alumnos de unidades educativas privadas como apoyo estudiantil. Ese monto servirá para pago de pensiones y otros relacionados con el servicio educativo proporcionado. Compra de libros o cursos adicionales en la misma unidad educativa o en otros institutos de educación públicos o privados.

25.​(Propuesta). - Los Gestores de las unidades educativas podrán elegir el tipo de bachillerato que ofrecerán a su comunidad estudiantil, bachillerato técnico, humanístico, agropecuario, internacional, etcétera.

26.​(Propuesta). - Se mantendrán los bonos Juancito Pinto, incentivo a bachilleres y otros.

27.​(Propuesta). - Se establecerá el premio nacional a la excelencia estudiantil para el mejor promedio trimestral de unidades educativas fiscales, de convenio y privadas, en los ciclos primaria y secundaria, femenino y masculino. 12 alumnos, trimestralmente recibirán tratamiento de dignatarios de Estado, serán trasladados desde su unidad educativa en vehículos oficiales con escolta de seguridad hasta el aeropuerto de su departamento rumbo a la sede de gobierno en el avión presidencial, donde recibirán la bienvenida a cargo de la Cancillería y el Presidente de la República para el acto de premiación en palacio de gobierno. Al acto serán invitadas autoridades educativas, empresariales, representaciones consulares y políticas. El premio de Bs. 10,000 será transferido a sus cuentas bancarias personales.

28.​(Propuesta). - Se incorporará al código penal el delito de corrupción educativa, para autoridades, gestores, maestros, directores y administrativos que promuevan, encubran o activamente participen de fraude educativo en calificaciones, exámenes de evaluación nacional o internacionales, exámenes de ascenso de categoría, o manipulen promedios estudiantiles colectivos o individuales. La Agencia de Seguridad Nacional será la responsable de controlar la transparencia de la gestión educativa.

29.​(Propuesta). - Se creará el boletín trimestral de rendimiento educativo donde se plasmarán los resultados, avances, mejores alumnos, proyectos y actividades en general de las unidades educativas fiscales, de convenio y privadas. La Cancillería a través de sus representaciones consulares se encargará de enviar a las universidades en todos los países donde tienen presencia el boletín trimestral dentro del programa de becas estudiantiles. El mismo trabajo de difusión será realizado por el Ministerio de Educación dentro del territorio nacional.

30.​(Propuesta). - Los medios de comunicación privados podrán monetizar la publicidad estatal a través de la transmisión parcial o total de los actos.

31.​(Propuesta). - Para el cumplimiento de todas las medidas se promulgará la nueva Ley Educativa.

32.​(Propuesta). - Se promoverá la complementariedad de los centros educativos privados, y los centros educativos departamentales y municipales en el sistema público de educación.

33.​(Propuesta). - Las unidades educativas en las que no existan Gestores privados interesados serán administradas directamente por el Estado.