El diputado electo por la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, informó que las reuniones sostenidas durante la reciente visita a Estados Unidos fueron “exitosas” y abren buenas perspectivas para Bolivia.

Reyes formó parte de la delegación que acompañó al candidato presidencial Rodrigo Paz en una agenda que incluyó encuentros con organismos multilaterales, autoridades norteamericanas de ambos partidos (republicano y demócrata), así como con la comunidad boliviana residente.

“El resultado de las reuniones ha sido positivo y perfilan buenas opciones para Bolivia en el entendido de generar un cambio ideológico profundo y trabajar con el nuevo gobierno bajo la perspectiva de apoyo y coordinación”, señaló el legislador.

Según detalló, durante la visita se sostuvieron reuniones con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial y otras instancias de financiamiento internacional.

Reyes enfatizó que la agenda cumplida en Estados Unidos fortalece los canales de diálogo con actores claves para el futuro económico del país y sienta las bases para acuerdos de cooperación en el próximo periodo gubernamental.