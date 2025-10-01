Mary Carmen C. B., quien había denunciado a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por un caso de violencia familiar que le ocasionó 12 días de impedimento, presentó este martes un memorial de desistimiento ante el Ministerio Público.

En el documento, difundido por el periodista John Arandia, la denunciante señaló que aceptó las disculpas de su expareja y que de manera libre y voluntaria decidió no continuar con el proceso penal. “Asumo esta determinación sin presión ni amenazas, y pido que quede registrada en el cuaderno de investigaciones”, expresó en el memorial.

El caso estaba a cargo de la fiscal Jéssica Echevarría, quien había emitido una orden de aprehensión contra Arce Mosqueira por no haberse presentado a declarar. Ahora, tras el desistimiento, será el Ministerio Público el que defina la resolución correspondiente.

Mary Carmen C. B. también indicó que la amplia cobertura mediática en torno al caso afectó su imagen personal, por lo que decidió no seguir adelante con la denuncia.

Un día antes, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que se tramitaba ante Interpol la activación de los sellos rojo y azul para dar con el paradero de Arce Mosqueira, quien era buscado desde que se conoció la orden de captura en su contra.