El representante de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, informó que las víctimas de los hechos de Senkata y Sacaba presentarán una denuncia internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La decisión surge tras las recientes resoluciones judiciales que dispusieron la revisión de la detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

Inca explicó que se sostuvo una reunión con el equipo técnico de la comisión de Derechos Humanos, donde se brindó asesoramiento y se habilitó un canal para enviar la documentación correspondiente y formalizar la denuncia.

El representante sostuvo que, a criterio de las víctimas, las decisiones adoptadas por la justicia nacional reflejan una vulneración de derechos y remarcan la necesidad de acudir a instancias internacionales para buscar garantías de imparcialidad y reparación.

La denuncia internacional, indicó, será presentada en los próximos días con el respaldo de documentación de los casos y testimonios de los familiares de las víctimas de los hechos de 2019.