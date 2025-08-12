En el departamento de Santa Cruz hay 2.071.967 electoras y electores habilitados que este domingo 17 de agosto podrán emitir su voto en 9.115 mesas de sufragio, distribuidas en 1.124 recintos electorales.

En cumplimiento de la actividad 56 del calendario electoral, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz publicó este domingo 10 de agosto la lista oficial de recintos y la cantidad de mesas de sufragio de cada uno, en el marco de la Elección de Autoridades y Representantes del Estado Plurinacional 2025.

La lista fue difundida en un medio de prensa escrita de alcance departamental y en el portal institucional https://santacruz.oep.org.bo/, con direcciones precisas de cada recinto. Se incluyen las circunscripciones urbanas 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51, así como las rurales 52, 53, 54, 55, 56 y 57, además de la circunscripción especial correspondiente a las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino (NPIOC).

El TED también informó sobre el traslado de recintos en distintas circunscripciones para mejorar las condiciones de votación. En el área urbana, las reubicaciones incluyen el paso del Colegio San Carlos al Colegio Félix Bascopé Sanandita y de la Unidad Educativa Paraíso de los Infantes a la Unidad Educativa Manantial de Vida, entre otros cambios. En el área rural, se destaca la reubicación del Coliseo Satélite Norte a la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz y de la Escuela Ascensión Central al Colegio Santa Teresita Fe y Alegría, entre varios más.

Según el reporte de la Unidad de Geografía y Logística Electoral, los cambios responden a dos motivos principales: el crecimiento del número de electores en algunos recintos y trabajos de refacción que impiden su uso. Las reubicaciones se realizaron dentro de las mismas circunscripciones y en cercanía a los recintos originales, para facilitar el acceso de la población.

Con esta publicación, el TED Santa Cruz avanza en la etapa final de la organización electoral y exhorta a la ciudadanía a consultar su recinto y mesa para acudir con certeza a ejercer su derecho al voto este 17 de agosto.