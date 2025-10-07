El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, informó que esta semana la distribución de combustibles se realizará solo entre un 70% y 80% de su capacidad habitual, debido a la falta de desembolsos de divisas por parte del Ministerio de Economía, necesarios para la importación de carburantes.

Dorgathen explicó que la situación es temporal y que el suministro se normalizará una vez que se efectúen los desembolsos correspondientes. “Estimamos que hasta el sábado se regularice completamente la provisión de diésel y gasolina en las estaciones de servicio”, señaló.

Asimismo, pidió a la población mantener la calma y evitar largas filas en los surtidores. “Recomendamos no hacer colas si aún cuentan con medio tanque; demos prioridad a quienes realmente necesitan cargar combustible”, enfatizó el titular de YPFB.

