Tandil, 27 de octubre de 2023 – Clara Hernández, una joven de 21 años y estudiante de veterinaria, se ha convertido en una figura destacada en el mundo de las exposiciones ganaderas. Conocida por ser la hija del influyente productor Fernando Hernández, también dirigente de la Sociedad Rural Argentina y propietario de la cabaña San Edmundo, Clara no se ha quedado en las sombras de su padre. Ella es una de las pocas mujeres que ingresa a la pista con animales de la cabaña, y su pasión por esta labor es innegable.

Para Clara, no importa si se encuentra en una exposición ganadera en Tandil o en la majestuosa arena de Palermo; ambas son igualmente significativas para ella. A pesar de la diferencia en el entorno, Clara mantiene una actitud tranquila y natural, lo cual se ha convertido en su sello distintivo. En la reciente Expo Otoño Angus Indoor en Palermo, Clara tuvo el honor de ser la única mujer que ingresó a la pista, un logro que no pasó desapercibido para el público y los medios.

Clara, ¿siempre has estado apoyando a tu padre y ayudando con los animales de la cabaña?

"Sí, desde que soy chica. Nací y viví en el campo, ahí ayudábamos con mi hermana Paz. Durante la época del colegio, no tanto, porque no entendía mucho, pero a medida que crecí, me interesé más y me involucré completamente cuando pude".

En la Expo Otoño Angus en Palermo '23, fuiste la única mujer que ingresó a la pista. ¿Qué repercusión tuvo esta experiencia?

"Sí, fue increíble. La gente se mostró muy interesada. Recibí muchas llamadas de medios y diarios locales. Incluso, un diario muy conocido de Tandil me hizo dos entrevistas en la misma edición de El Eco. No era mi primera vez en una pista, pero la gente se sorprendió mucho. Personalmente, lo tenía normalizado; no me parecía nada raro. Además, ni siquiera me di cuenta en el momento. Fue un amigo quien me dijo que creía que era la única mujer en la Expo Angus de Otoño. Estoy acostumbrada a que generalmente haya pocas mujeres en el sector. Cuando me llamaron para hacer la entrevista, todo empezó".

¿Qué consejos te da tu padre cuando tienes que entrar a la pista?

"La primera vez que entré a la pista fue en 2015, con un ternero, y mi papá iba con la vaca adelante mientras yo llevaba el ternero. Tenía trece años en ese momento. La primera vez que salí sola a la pista fue en 2016 con un ternero Hereford en Palermo, y ahí mi papá me enseñó cómo pararlo. Lo primero que hace es tranquilizarme, porque una persona tranquila también tranquiliza al animal. Luego, me dice que tenga confianza. No le damos tanta importancia al premio, pase lo que pase en la jura. Cuando estoy en la pista, a veces lo busco entre la gente y él me indica si todo está bien o si debo hacer algún cambio para que el animal se pare correctamente".

Has entrado a la pista con varias razas. ¿Tienes alguna preferencia?

"Sí, he trabajado con Angus, Hereford y Shorthorn. ¿Cuál me gusta más? El Hereford. Son más tranquilos. Además, tengo una buena relación con la comunidad Hereford, y mi hermana trabaja en la parte de Puro Registrado de esta raza. Además, soy vicepresidenta del Ateneo de Hereford. Mi corazón está ahí, aunque me gustan todas las razas".

¿Es más complicado entrar a la pista con un toro?

"Para mí, el toro es más fácil que una ternera o un ternero. A pesar de que hay que hacer más fuerza, las terneras pueden ser más inquietas, lo que complica más su manejo. Los toros son más tranquilos".

¿Cómo te ves en el futuro, además de ser veterinaria?

"No tengo una idea clara. No sé en qué quiero especializarme. Sé que hay muchas opciones, como reproducción o nutrición, pero siento que hay muchas puertas abiertas después de graduarme. No quiero dejar de lado mi participación en la cabaña, ya que me gusta mucho, pero aún tengo tiempo para decidir. Estoy en mi tercer año de carrera, y me quedan tres más".

¿Pudiste disfrutar la Expo Palermo este año?

"Sí, aunque fue un año agotador y estresante. Cuando estoy en los corrales, a veces me canso y deseo poder ir a dormir, pero cuando regreso a casa y tengo que estudiar, siento la nostalgia de estar en Palermo".

¿Qué sientes al entrar a la pista?

"Creo que lo que siento depende en gran medida del animal. Un día saqué a la pista a un torito Hereford al que amo, mi 'pipi', mi bebé, y fui con mucha confianza. Pero el día anterior, cuando llevé Angus, me estresé mucho antes de entrar. La preparación previa fue intensa. Disfruto de entrar a la pista y de ver las tribunas llenas. Me pongo más nerviosa por cómo se va a parar el animal, no me importa mucho la gente".