La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) ha comunicado que recientemente ha sostenido nuevas reuniones con el Ministerio de Trabajo y la Asociación Fabricantes de Cemento Portland con el propósito de alcanzar un acuerdo salarial para los trabajadores de las cementeras.

Tras no llegar a un consenso, el gremio ha anunciado que no existe la obligatoriedad de realizar horas extraordinarias, ni de trabajar el día lunes 20 de noviembre (feriado nacional) si los trabajadores no prestan tareas en turnos rotativos continuos. En paralelo, el Secretario General, Héctor Laplace, continuará las negociaciones con el fin de alcanzar una suma que mejore la calidad de vida de los trabajadores.