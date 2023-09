Viviana Palahy, dueña y responsable del laboratorio Canagro, comenzó diciendo que "me crié en el campo. Mi padre es productor agropecuario, de acá nomás, Boliche el Gaucho. Cerquita. Y bueno, en toda mi vida, desde que era chiquita, siempre dije que iba a ser Ingeniera Agrónoma y siempre me decían, `dedicate a otra cosa?. Pero bueno, siempre seguí con esa convicción. Y llegó la hora de estudiar y me decidí directamente por eso".

La ingeniera agrónoma Nancy Sánchez, quien trabaja hace más de 20 años en el laboratorio, expresó que "en mi caso es distinto. Yo sin contacto con el campo, hice el secundario en la escuela técnica, pero veía que lo mío era "lo verde". Ya me había dado cuenta que no era por ese lado. Entonces, me puse a estudiar las distintas carreras que había. Agarré el manual que había de las carreras. Y bueno, ahí fui a la Facultad de Azul, porque me interesó lo que era la Ingeniería Agronómica y me encontré con un ambiente hermoso dentro de la Facultad. Todo muy humano, se abrían a explicarte, a contarte. Y bueno, ahí sentí que era mi lugar, así que me inscribí, me anoté y la verdad que una carrera hermosa, muy feliz".

Así, de una u otra manera encontraron la vocación y ambas estudiaron en la Facultad de Ingeniería Agronómica de la vecina ciudad de Azul, que pertenece a la Universidad Nacional del Centro. Este año esta casa de altos estudios, cumple 50 años por lo que tanto Viviana como Nancy irán en el mes de septiembre a participar de la celebración del cincuentenario de la Facultad que las formó como profesionales en agronomía.

Viviana Palahy, sobre la inserción laboral dijo que "egresé y como todos los que egresamos empezamos a boyar de un lado a otro". En mi caso fue en el 2001. Vos cuando egresaste, con todo el problema de la rueda. Claro, vos egresaste con toda la crisis. Sí, claro, con toda la crisis y sin contactos. Bueno, yo estuve un poco en la cátedra de suelo de la facultad, pero como ayudante. Después estuve, con colmenas. Estuve en un grupo de helicicultores de la municipalidad también, con caracoles. Y bueno, ahí dando vueltas, y también el destino. Por un conocido supe que hacía falta un ingeniero agrónomo acá en el laboratorio. Porque quien era dueño era Perito Clasificador. Pero para la parte de semilla necesitaban un agrónomo y sabían que yo me había recibido hace poco. Así que me entrevistaron y así empecé en el año 2004".

Justo en ese año, Viviana Palahy estaba recibiéndose como ingeniera agrónoma y al igual que Nancy estuvo dando vueltas, "acompañaba a mi padre. Entré a trabajar en la Cooperativa Agropecuaria. Estuve un año hasta que también por un conocido que me dijo: `Mirá, el laboratorio se va a vender, ¿no te interesa?? Y yo digo, no es lo mío, no me gusta estar encerrada". La misma sensación sintió Nancy cuando surgió la posibilidad de trabajar en el laboratorio, y lo expresó diciendo que "cuando me fueron a buscar y empecé a trabajar encerrada, yo digo, no, yo quería aire, campo, sol. Y bueno, pero después, le vas encontrando la vuelta".

Los comienzos en el laboratorio Canagro

Viviana cuenta cómo fue ese comienzo diciendo que "empezamos en el 2007. Estuve medio año practicando, capacitándonos. Estuvimos ad honorem. Mientras venía acá a la mañana, a la tarde hacíamos recorridas en el campo. Ahí hicimos monitoreo juntas. Tenía que hacer el curso de director técnico en Buenos Aires. Así que ahí estuvimos haciendo todo el traspase de papeles del año anterior a mí. Y en enero del 2008 arrancamos, después de esa transición".

Cuando Viviana adquirió la empresa, ya estaba asociada a una red de laboratorios agropecuarios, que es una asociación a nivel nacional, que se denomina ALAP (Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados). En la actualidad hay 25 laboratorios en todo el país que integran la red.

Cuando Viviana se hizo de la llave del negocio en el 2008, cuenta que se había propuesto comprar el espacio donde funciona, que se alquila, para tener un laboratorio propio. Pero "pasaron algunos años más de lo previsto y el laboratorio propio, o sea, la casa propia, quedó atrás debido a toda la situación actual. La falta de crédito. Y se va haciendo cada vez más difícil", cuenta Palahy.

La función que cumple el laboratorio Canagro es, en expresiones de Viviana Palahy "lo que nosotros hacemos acá es análisis agropecuario, netamente nos dedicamos más a lo que es análisis comercial de la semilla para la venta, después análisis de suelo, análisis de patógenos y de semillas".

Nancy Sánchez aportó diciendo que "serían tres áreas, semillas, cereales y suelo. Dentro del suelo lo que es fósforo, nitrógeno, PH, materia orgánica, que sería lo básico como para saber cómo está ese suelo y ver si se fertiliza o no, y cuánto. Después dentro de semillas se hacen un test rápido de viabilidad, cuando están muy apurados para sembrar, traen la muestra y al otro día tienen un resultado que les dice si sirve o no sirve. Después está el análisis de poder germinativo, que es el análisis de cómo crece la semilla, que puede llevar de 7 a 20 días, dependiendo de la semilla. Que, entre paréntesis, a veces vienen con la semilla sembrada ya".

Viviana Palahy aconseja a los clientes "lo que tenemos que acotar es que se apuren, que traigan con tiempo la semilla. Porque a veces hay sorpresas".

Nancy sostiene que "el test de la viabilidad lo tienes de un día para el otro, es rapidísimo. Pero después depende de la semilla de 7 a 21 días. Claro, y a veces vienen y dicen ya sembramos. Y ahí puede haber sorpresas. `No nos nace?. A veces es normal y tienen que resembrar. O hay gente que vende semillas y tienen que reconocer esa semilla. Con toda la pérdida que esto significa".

Sánchez continuó diciendo que dentro de Semillas también hacen "patógenos, para ver qué fungicida, por ahí, es más específico para aplicar para combatir al hongo que la afecta". Aunque, en expresiones de Viviana Palahy, "pero hay poca gente que lo hace así".

Con respecto al área de trabajo o de influencia del laboratorio, Viviana sostiene que sus clientes son de Olavarría, Azul, Rauch, Laprida, La Madrid, Coronel Pringles, Bolívar, de la zona núcleo central de la provincia de Buenos Aires.

Consejos valiosos para los clientes agropecuarios

Ante la consulta de qué consejos les darían a los clientes, Viviana Palahy expresó que "primero que se anticipe. Si saben qué van a sembrar, ponele una fina, un trigo, y saben la fecha de siembra, que vengan un mes antes. Y que traigan su suelo para saber en qué condiciones está, para ver después si lo fertilizan o no, o ajustar la dosis de fertilización. Y también nosotros hacer con tiempo el Poder Germinativo (%PG). Porque siempre es una semana antes, cinco días, un día. Y nosotros tenemos un ingreso de muestras determinadas, que por ahí en un momento sí, cuando estamos medias tranquilas, en una semana se lo hacemos. Pero si no, empieza a haber demora en la entrega también del resultado. Entonces lo que siempre decimos es que vengan con tiempo".

Nancy Sánchez, también explicó la importancia de que "cuando traigan una muestra de suelo, lo hagan a conciencia del lote. Porque muchas veces traen una palada, o te das cuenta que son tres, cuatro piques. Entonces, que tomen conciencia de que tienen un área, que para muestrear hay que caminarla. Y con la semilla lo mismo. Si tienen varias bolsas, picar de varias bolsas". Viviana enfatiza que "si tienen un silo, ahí es que hay veces que abren el silo a la boquilla y nos traen una muestra de ahí. Y no es representativo de todo el lote. Porque lo que nosotros analizamos, es la muestra que recibimos acá. Porque no nos dedicamos a ir y a sacar muestras, porque no nos da el tiempo. Claro. Siempre decimos que es 50-50. El 50% es la toma de muestra y el otro 50 es lo que nosotros realizamos acá".

Nancy sostiene que también es de relevancia, "diferenciar si tienen una loma, una media loma y un bajo. Muestrear por un lado el bajo, por otro lado, la media loma y por otro lado la loma".

Viviana Palahy dice que "hay chicos, colegas nuestros actualmente, que se están dedicando a hacer el muestreo de suelo. O sea, van y sacan muestras. Y están georreferenciados".

"Estamos con la agroecología que es algo bastante nuevo. Y bueno, la semilla de vicia que es furor, para fijar nitrógeno de una forma natural y mejorar el suelo. Estamos conociéndolo. Porque es relativamente nueva. Analizando acá, tres, cuatro años. Analizándola".

"La vicia la ponen junto con la avena, generalmente en los pastoreos, para fijar nitrógeno de ambiente. Para hacer una mejor fijación de nitrógeno y utilizar menos fertilizante, en ese caso urea. Entonces atrapa cada vez más. Y también lo que se está haciendo mucho con los microorganismos también en la semilla".

Nancy Sánchez sostiene que "está bueno hacer el análisis de patógenos para ver específicamente qué hongo hay. Porque fungicida es todo un abanico que cubre un montón de hongos. Claro. Entonces con ese análisis de patógenos podés saber qué fungicida poner".

Viviana Palahy agrega que "si vos sembrás la semilla sin ninguna protección, esa semilla es posible que si tiene un patógeno se pudra, y no nazca y no te produce la planta. Entonces hay que cuidar a la semilla y a su vez, también le agregan otros componentes como las micorrhizas, para también atraer lo que son fertilizantes del suelo".

La ingeniera agrónoma Viviana Palahy recuerda que en "el año 2020 hicimos un congreso junto con la Asociación de Laboratorios. Fue el primer Congreso de Semillas. Y para presentar al congreso hicimos una publicación, que es un estudio comparativo de métodos para determinar el porcentaje de granos pre-germinado en cebada". Cabe destacar que el mencionado estudio fue publicado en el Congreso.

El primer congreso de ingeniería agrónoma en el país

El próximo congreso se va a llevar a cabo en el año 2024. Considerando que en el 2020 se hizo de manera virtual por la pandemia y gracias a ello participaron más de 20 países, con más de 2500 personas participando. Por eso, teniendo en cuenta esa exitosa experiencia, para noviembre de 2024 se piensa hacerlo presencial y virtual, en la ciudad de Córdoba. También es importante hacer mención que los 25 laboratorios adheridos s ALAP son controlados anualmente por la entidad que otorga las certificaciones a aquellos laboratorios que respondan satisfactoriamente los chequeos de rigor. En cada ítem de suelo se reparten suelos, se reparte semillas, se reparte algún cereal que se determine ese año. Se le hace todos los análisis y se derivan al que lo organiza, que eso va rotando también. Viviana afirma que "la estadística la hace un factor externo, entonces te quedas tranquilo que estás trabajando bien".

Palahy también dio a conocer que "dentro de ALAP hacemos dos reuniones plenarias anuales, y en la última que se llevó a cabo en Azul, en la zona sur. Porque hay laboratorios desde Tucumán hasta más al sur como Lobería. La Pampa, Entre Ríos, Santa Fé, Córdoba. En Azul, se aprovechó la ocasión para formar un convenio con ASA (Asociación de Semilleros Argentinos), recíproco de cooperación y de ayuda mutua".

Para finalizar, Viviana Palahy señaló que su laboratorio Canagro, está inscripto en INASE (Instituto Nacional de Semilla), sin esta aprobación no podrían emitir certificaciones. Antes de cerrar la nota, las ingenieras agrónomas Viviana Palahy y Nancy Sánchez, aprovecharon la ocasión para saludar a todos sus colegas en su día y a los veterinarios.