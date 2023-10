La candidata a intendente por La Libertad Avanza, Celeste Arouxet, emitió su voto pasadas las 11 de este domingo en la Escuela Nº24. "Tenemos mucha fe de que la gente nos va a acompañar y el objetivo es ser los primeros", dijo.

Luego de emitir su voto, la candidata libertaria comentó que a las 11 en algunos establecimientos educativos ya había participado entre el 30 y el 40% del padrón, y celebró que, hasta el momento, se estaba desarrollando todo sin problemas. "Esperamos que la gente venga a votar porque entre todos tenemos que cambiar las cosas.

La gente sabe que somos la alternativa, hoy tuve muchos empleados municipales fiscalizando para mí, ya no tienen miedo, la gente se dio cuenta de que con el miedo no se llega a ningún lado", expresó Arouxet. "Ya hicimos todo, presentamos una plataforma, un plan de Gobierno y un equipo de trabajo, pero después elige la gente", indicó y agregó: "Tenemos mucha fe de que la gente nos va a acompañar y el objetivo es ser los primeros. El corte que tuvimos en las PASO no se está viendo, pero la tendencia viene mucho mejor de lo que pensábamos".