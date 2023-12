Olavarría en Crisis: La situación en Olavarría se torna cada vez más crítica. La Lista Verde de Coopelectric, compuesta por valientes socios cooperativos, ha lanzado una bomba: acusan a la actual dirección de la cooperativa de sumir a la entidad en una ruina económica sin precedentes. Tras más de treinta años de un gobierno cuestionado, ¿estamos presenciando el colapso de una era?

La declaración de La Lista Verde :

Coopelectric y el temporal: Las consecuencias de una mala administración.

Los integrantes de la Lista Verde, socios cooperativos de Coopelectric, vemos con mucha preocupación que nuestra cooperativa ha sido llevada prácticamente a la ruina económica por personas que la conducen hace más de treinta años. La situación se agrava porque no los ha elegido nadie, no existe un control real de lo que deciden y hacen, y carecen de transparencia en sus cuentas. Las malas condiciones económicas conllevan una baja calidad de cada uno de los servicios que ofrece.

El último temporal y lo que está sucediendo, pese al enorme y ponderable esfuerzo del personal de Coopelectric, hizo evidente con máxima crudeza lo que ocurre, y no debería: El lamentable estado real del sistema de distribución de electricidad y los peligros que ello acarrea: Equipos obsoletos, falta de mantenimiento, carencia de insumos elementales, postes de cables en mal estado que se caen, algunos de palmera como en el siglo XIX, poniendo en riesgo la vida de los olavarrienses, además de dejar sin el abastecimiento de electricidad esencial durante muchas horas y en algunos casos, días, a los usuarios. Consecuencia de años de desidia, de dedicar dinero y esfuerzos en otros servicios fracasados.

La evidencia de la mala gestión y el descontrol es concluyente: Más de mil ochocientos millones de pesos de pérdidas en el balance presentado en el 2023, a pesar de los diversos salvatajes del Estado, condonando la dos terceras partes de una deuda de tres mil quinientos millones del balance 2022, y otorgando enormes subsidios para no quebrar.

Todos los años debe haber elecciones para renovar autoridades, pero evitan realizarlas intencionalmente, con artimañas de juego sucio y abuso de poder. Esto debe terminar.

La Lista Verde es un conjunto de personas de bien cuyo objetivo es sanear la cooperativa para que sea una empresa eficiente, eficaz, económica, con un servicio de alta calidad para el usuario socio cooperativo. Se necesita transparencia, democracia interna, control efectivo.

Hay que votar. Sin la manifestación democrática en las urnas de los socios no hay cooperativismo.

Hay que controlar. La confianza es buena pero el control es mejor.

El socio cooperativo tiene que conocer, influir, participar de las decisiones, votar, controlar.

Es tiempo de cambios, es tiempo de mejorar, es tiempo de los socios cooperativos.

Firman, por la Lista Verde: Marcela Gianelli, , Juan Carlos Iglesias, Alberto Manquepan, Guillermo Villar, Alan Aguirre, Silvia Canga, Héctor Meringer, Luis Cavalli, Rodolfo Daniel Román, Sandra Aranda, Claudio García, José Quinteros, Fito Lorenzo, Jesus Joel Giorgis, Jorge Hanmermisch, Ana Ruth, Marcelo Mercado, Claudia Osellane, Mario Mamani, Oscar Cortez, Carlos Choque, Jose Luis Barrionuevo, Sergio Occhi, Marcela Sieberjart, Analaura Lizarraga, Herrera Cristian, Francisco Errobidart, AlejandroQuiroga, Elias Roman, Mirta Giorgis, Mariana Mortera, Jorge Schonfeld.