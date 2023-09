La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Olavarría informa que ha finalizado con éxito el operativo de prevención y bloqueo ante la sospecha de Dengue en un paciente residente de Villa Aurora.

Durante la mañana, se llevó a cabo un trabajo conjunto entre el personal y los residentes de la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, residentes de Enfermería Comunitaria, personal de la Dirección de Bromatología y personal del CAPS 16. El operativo abarcó el área comprendida por las calles Necochea, avenida Colón, calle Las Margaritas y Los Gladiolos.

Desde el área se recuerda que actualmente no existen vacunas eficientes contra el Dengue, por lo que la prevención es fundamental. La educación desempeña un papel clave en este sentido.

El mosquito transmisor del Dengue puede reproducirse en cualquier lugar donde haya recipientes con agua estancada, siendo un insecto urbano y doméstico.

A diferencia de otras especies, este mosquito encuentra en nuestros hogares, patios y jardines las condiciones ideales para su desarrollo. Utiliza recipientes artificiales como baldes, latas, frascos, neumáticos y bebederos para criar sus larvas acuáticas. Los huevos son colocados individualmente en las paredes internas de los recipientes, justo por encima del agua, y cuando el recipiente se llena, los huevos eclosionan. Después de unos días, las larvas se convierten en adultos voladores, siendo solo las hembras las que se alimentan de sangre.

Es importante destacar que este mosquito no se encuentra en lagunas, lagos, arroyos, charcos de lluvia o zanjas. Por lo tanto, se recomienda mantener el orden y la higiene en los patios y terrenos baldíos, evitar acumular agua de lluvia y, en caso de ser necesario, no almacenarla por más de tres días. Además, se aconseja cambiar el agua de los bebederos de animales a diario, no dejar recipientes destapados en el patio y no acumular chatarra ni elementos en desuso.

Los síntomas del Dengue incluyen fiebre, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolor muscular y en las articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y sangrado de nariz y encías. Ante la presencia de estos síntomas, es importante acudir de inmediato a un centro de salud para recibir el tratamiento adecuado.

Es fundamental no automedicarse y evitar el consumo de aspirinas, ibuprofeno o medicamentos inyectables. Lo recomendable es consultar a un profesional médico, quien indicará el tratamiento adecuado.