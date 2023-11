El derecho a la salud es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución Nacional.

Según el artículo 42 de la Carta Magna, este derecho debe ser garantizado para todas las personas. En Argentina, existen empresas de medicina prepaga que ofrecen servicios médicos a los pacientes a través de contratos.

Estas empresas pueden brindar los servicios médicos por sí mismas o a través de terceros, a cambio del pago de un precio anticipado y periódico.

Esta relación entre las empresas de medicina prepaga y los usuarios se considera una relación de consumo, donde los usuarios son los beneficiarios finales y las empresas son los proveedores.

Por lo tanto, se aplica el principio de interpretación más favorable al consumidor. Es importante destacar que los usuarios tienen el derecho de rescindir el contrato en cualquier momento, siempre y cuando notifiquen su decisión a la empresa con 30 días de antelación.

Por otro lado, la empresa puede rescindir el contrato si el usuario no ha pagado tres cuotas consecutivas, luego de haber recibido una intimación fehaciente.

También puede rescindir el contrato si se comprueba que el usuario ha realizado una declaración jurada falsa.

En cuanto a los aumentos de cuota, es importante tener en cuenta que existe un congelamiento de las cuotas hasta el 30 de diciembre de 2023 para aquellos usuarios que cumplan con ciertos requisitos.

Estos requisitos incluyen tener ingresos familiares menores a 2 millones de pesos brutos mensuales, no ser propietario de 2 o más inmuebles, no poseer tres o más vehículos (a menos que haya alguien con Certificado Único de Discapacidad en el hogar), no ser propietario de aeronaves o embarcaciones de lujo, y no ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica. Si se cumplen estos requisitos, el usuario debe tramitar una solicitud mensualmente a través de la web de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Para hacerlo, es necesario contar con clave fiscal y domicilio electrónico fiscal. Una vez realizada la solicitud, se debe ingresar a la web de la Superintendencia de Servicios de Salud con el CUIL/CUIT y la clave fiscal generada.

Allí, se deberá completar una declaración jurada de usuarios de prepagas y seleccionar la entidad de medicina prepaga a la que se está afiliado. La fecha límite para ingresar la solicitud es el 20 de noviembre.

En caso de tener algún inconveniente con el servicio de medicina prepaga, los usuarios pueden consultar en la Dirección de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales, ubicada en Dorrego 2615, o comunicarse telefónicamente al 414477/78 o por correo electrónico a denunciaconsumidor@olavarria.gov.ar.