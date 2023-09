Entrega de llaves y emoción en la nueva sede del Jardín de Infantes N° 929

En la mañana de este lunes, el intendente municipal Ezequiel Galli expresó su emoción y alegría durante una recorrida por la nueva sede del Jardín de Infantes N° 929. Durante el evento, se realizó la entrega de las llaves del edificio a las autoridades del establecimiento educativo.

“No hay palabras, un momento tan lindo para nosotros. Tantos años para lograr esto, es un logro de todos”, expresó visiblemente emocionada Magalí Correa, directora del Jardín 929.

De la recorrida tomaron parte funcionarios municipales, autoridades educativas, docentes e integrantes de la comunidad de la mencionada institución.

“Por mi parte primero agradecerles la paciencia. Eran varias las instituciones educativas que no tenían su casa, su techo propio. Sabemos lo que significa no tener tu techo, tu lugar, estar alquilando, estar mudándote y hemos podido lograr grandes cosas. Hoy con el jardín 929, del cual fui alumno, así que es un orgullo poder estar hoy acá, en este edificio”, enfatizó el jefe comunal.

En ese sentido, explicó que “nos costó encontrar el lugar. Pudimos detectar este terreno que era municipal y lograr esta gran obra”.

“Tener tu techo propio te permite planificar, te permite trabajar de otra manera, te permite establecer prioridades en cuestiones que realmente son prioridades y no tener que estar pensando en que quizás tenés que mudarte, en que quizás tenés que irte”, completó.

Vale mencionar que actualmente la matrícula del Jardín 929 está integrada por 180 alumnos en ambos turnos, pero que este nuevo edificio permitirá ampliarla a 240.

“Esto significa que se amplía la matrícula y en función de eso también es que se crean cargos”, expresó Coronel.

“Tener este edificio, con estas condiciones, la verdad que es una maravilla. Como intendente poder destinar el Fondo Educativo a lo que corresponde me llena de orgullo y queremos seguir por más. Nos queda el jardín 922, que es un compromiso para la próxima gestión en caso de que la gente nos acompañe. Es seguir avanzando en este camino y lograr lo que nos propusimos a fines del 2015 cuando asumí, que es que no haya escuelas con techo de asbesto de cemento, que no haya instituciones que tengan que estar alquilando y que no haya letrinas en los baños”, continuó el jefe comunal.

Además, enfatizó que “el compromiso es seguir trabajando de esta manera y brindar la mejor infraestructura posible para que los chicos que vienen a educarse, y ustedes que vienen a educarlos, lo hagan de la mejor manera posible”. Fue al terminar esas palabras que invitó a acercarse a los directivos e hizo entrega formal de la llave del edificio, lo cual fue acompañado del aplauso de todos los presentes.

“Poder inaugurar, terminar una casa nueva para la educación, en este caso para la educación inicial, realmente es importantísimo. Es en lo que venimos trabajando desde hace 8 años y es en lo que queremos seguir trabajando”, concluyó.