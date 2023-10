Ezequiel Galli " Estoy convencido de que todo el trabajo que hemos realizado desde las PASO servirá para revertir los resultados"

Las autoridades de la mesa y los fiscales se preparan para un día largo y agotador en el jardín, donde contarán los votos. El clima es hermoso y se siente una emoción especial por volver a votar en este país con 40 años de democracia ininterrumpida. Es un hito histórico que merece ser celebrado y aprovechado al máximo.

Es importante que todos vayamos a votar y ejerzamos nuestro derecho democrático, eligiendo al candidato que más nos guste. La democracia es una fiesta y poder elegir a nuestros representantes es algo maravilloso. El clima es cálido y no es necesario llevar abrigo. Sin embargo, siempre hay pequeñas complicaciones, como la presencia de boletas de las PASO en algunas mesas. Esto está sucediendo en toda la provincia, no solo en Carola Barría. Néstor Grindetti nos informó que también ocurre en Lanús, y Julio Garro nos dijo que en La Plata también hay casos similares. Es importante asegurarse de votar con la boleta correspondiente a la fecha del 22 de octubre, donde figuran los candidatos a Intendente, Patricia Wolff y Néstor Grindetti. Después de emitir el sufragio, mi domingo continuará con un almuerzo en familia y luego esperaré ansioso los resultados. Seguramente muchos fiscales necesitarán ayuda, así que colaboraré en lo que pueda.

El equipo está bien preparado y trabajando en la calle, pero la espera a partir de las 6 de la tarde genera mucha ansiedad. Me levanté con mucha expectativa porque hemos llevado a cabo una campaña prolija y ordenada. Estoy muy satisfecho con el trabajo de todo el equipo y hemos buscado llegar a cada votante que nos apoyó el 13 de agosto. Hemos hecho un gran esfuerzo y eso genera muchas expectativas en cuanto a los resultados. Se espera que los resultados nacionales se conozcan a partir de las 10 de la noche. Es posible que haya una tendencia antes, en línea con lo que suceda a nivel nacional, pero no creo que tengamos un resultado definitivo antes de las 9:30. Habrá menos boletas que en las PASO, lo que facilitará el recuento, por lo que es probable que entre las 8:30 y las 9:00 de la noche podamos tener alguna indicación de lo que podría suceder. En cuanto a la cantidad de gente que ha votado hasta ahora, no dispongo de esa información. Los fiscales están más atentos a detectar la presencia de boletas de las PASO que a contar la cantidad de votantes. Estoy convencido de que todo el esfuerzo que hemos realizado desde las PASO hasta hoy será suficiente para revertir el resultado. Tenemos cuatro años por delante para corregir lo que sea necesario y seguir gestionando para el beneficio de la comunidad. Por Luciano D'Angelo