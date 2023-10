Desde la Subsecretaría de Cultura Municipal se informa que la Escuela Municipal de Ajedrez organizará un Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El evento se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en las instalaciones del CEMO.

El torneo comenzará a las 10 horas y rendirá homenaje a "MF Sergio Arambel". La competencia estará dividida en 6 categorías, de acuerdo al año de nacimiento de los jugadores: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Mayores.

En cuanto a la modalidad de juego, se ha establecido que todas las categorías jugarán por sistema suizo, a 7 rondas con un tiempo de 15 minutos por jugador, más 5 segundos por jugada.

Por último, para obtener información sobre los costos de inscripción y realizar consultas, se solicita comunicarse al número (2284) 15454168.