En la mañana de este martes el intendente Ezequiel Galli encabezó una conferencia de prensa en la que anunció que el secretario de Gobierno Hilario Galli mudará su oficina al Hospital Municipal "Héctor M. Cura", para acompañar la labor que allí se desempeña en materia de gestiones de turnos y otra serie de aspectos que fueron recogidos de los planteos realizados por parte de los vecinos y vecinas del Partido de Olavarría.

En la ocasión, además, se brindaron detalles acerca de cómo es el funcionamiento y actualidad del sistema de turnos y atención en el nosocomio local.

"Se están haciendo 400 cirugías por mes, se están haciendo cirugías muy complejas", expresó el Intendente, quien enfatizó además que "se está respondiendo el 94% de la demanda de turnos a través del chatbot".

Al respecto, el secretario de Salud añadió que "ese 6% es el defasaje entre oferta y demanda, que a veces nos cuesta manejar. Estamos tratando de manejar eso pero no hay recursos humanos, porque uno quiere salir a contratar médicos pero no tenemos, es complejísima la situación, pero estamos acá para trabajar y para tratar de darle una solución a la salud", subrayó.

El intendente Galli retomó la palabra al respecto y enfatizó que "se está trabajando mucho, evidentemente hay cosas que hay que corregir y eso es lo que hemos recogido como demanda".

"Esto lo voy a decir, y no como excusa, que tenemos una gran complejidad a raíz de que IOMA y PAMI no están absorbiendo la demanda en las clínicas privadas. No es una excusa, pero esto es algo que complejiza el sistema de salud porque recibe toda esa demanda, así que uno de los puntos fuertes a trabajar es en reforzar esa oferta de turnos. Tratar de lograr tener más cantidad de turnos no es fácil", completó

En esa misma línea, añadió que en el Hospital Municipal se recibe toda la demanda "de IOMA y PAMI, más carnet de condición uno, dos y tres, más las obras sociales, que también atendemos en el hospital, en la guardia Pediátrica ni hablar, que es la única de la ciudad, la única del partido. Realmente lo hace complejo, por lo cual estamos evaluando distintas medidas a tomar a corto plazo".

En ese marco, Hilario Galli reveló que "en lo que es PAMI, desde el 2019 a esta parte, aumentamos un 690% las atenciones y un 380% en IOMA. Estamos hablando de que se triplicó, casi cuatriplicó en IOMA y se fue por 7,5 en PAMI, o sea, estamos atendiendo muchísima gente".

"Nosotros estamos escuchando las demandas del sistema sanitario desde el primer día que entramos en la gestión, por eso es que renovamos toda la parte de Traumatología, por eso que estamos haciendo dos pabellones nuevos, estamos aumentando las camas. Todas esas son respuestas a demandas históricas que venía teniendo el sistema sanitario", concluyó.