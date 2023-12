Luego del temporal acaecido, desde la cooperativa de energía eléctrica de Olavarria informaron que la Ciudad permanecerá sin suministro eléctrico hasta que se descarten todas las situaciones de peligro posible. De acuerdo a lo informado, las líneas de media tensión se encuentran "todas fuera de servicio, a salvo Loma Negra que no tiene problemas". En este sentido, desde Coopelectric afirmaron: "No se va reponer el servicio hasta tanto no se descarten las situaciones peligrosas". Al mismo tiempo profundizaron: "Es fundamental el uso racional del agua, ya que todas las bombas estan fuera de Servicio. Una vez que se acaben el agua de los tanques domiciliarios no van a poner llenarlos".Acerca de las personas electrodependientes pidieron que "se acerquen a un centro de salud".