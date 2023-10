En Argentina, todavía no hay ninguna consultora que emprenda un estudio sobre elvolumen de negocio del mercado de consumo sexual, pero sí hay diversas tesis de grado que analizan los cambios en la sexualidad en los últimos años. Sin ánimos de entrar en ese universo, esta nota tiene el objetivo de contar desde una mirada económica cómo son las pocas empresas del país que crecen gracias a la búsqueda del placer.

En nuestro país, hay dos empresas que homogenizan el mercado de los preservativos. Se trata de Prime y Tulipán. En tanto, en el de los juguetes sexuales, la líder es Buttman Sexshop. Es importante reconocer que si bien no son las únicas en la industria, sí son las que generan mayor volumen de productos y distribuyen a todo el país. En ese marco, dos líderes del mercado se animaron a "salir del clóset” con Ámbito y revelaron cómo este mundo de estas empresas. Precios, importaciones, producción y más.

Felipe Kopelowicks, es el Director de Kopelco S.A una empresa argentina que tiene más de 60 años en el mercado y fabrica, exporta, importa, comercializa y distribuye productos de diversas marcas, entre ellos los preservativos Tulipán.

Tulipán fabrica más de 200 millones de preservativos por año y la marca se encarga de vender a mayoristas y puntos de venta. Los precios varían de acuerdo al barrio y la zona reflejando la distorsión de precios que hay en la economía y a la que esta industria claro, no es ajena.

Para Kopelowicks, la industria en general en el último tiempo está cayendo por la falta de cuidado de la gente, más que nada en los jóvenes y la situación económica. “Dentro de esa caída de mercado, nuestra participación está subiendo porque somos segunda marca”, dice. En este sentido, remarca que los precios en Argentina, pese a los aumentos que sufrieron los consumidores producto de la propia inflación, son “muy económicos”.

En una comparativa que realizó Ámbito entre dos de las páginas de comercio electrónico más utilizadas, como Amazon e Ebay, esto que comenta Kopelowicks se pudo verificar fácilmente.

Allí se pudo observar que los preservativos más económicos se encuentran desde los u$s5 hasta los u$s20 los más caros. En algunas ocasiones, sin caja, se puede encontrar en torno a u$s1. En tanto en Argentina, los más baratos oscilan desde los $749 el más barato a $1550, promedio, los más caros. El relevamiento local, se realizó en la líder del rubro farmacias.

La industria del preservativo se ve afectada por falta de cuidado y la crisis económica.

Pixabay

Comparándolo en valor dólar, al oficial el precio oscila entre los u$s2 y los u$s4. Al blue actual ($990), no llega a u$s1 el más económico y el más caro apenas alcanza u$s1,5. Esto explica por qué las empresas líderes del rubro de preservativos buscan incrementar su capacidad de exportación: sólo con el mercado interno no alcanza.

Los componentes son absolutamente todos importados. “La cartulina, el látex, la silicona y el aluminio de los envases son en dólares. Lo que es en pesos, es la mano de obra”, desarrolla Kopelowicks en diálogo con este medio. Señala también las dificultades que mantienen con las SIRAs por los atrasos a la espera de que la situación se estabilice.

Para Kopelowicks, hay chances de que la industria realice sustitución de importaciones, pero tiene un costo. Explica que en caso de que se quiera reemplazar localmente por otro material, “estaría bajando la calidad del producto. Se puede reemplazar, pero sacrificando funcionalidad”.

Tulipán importa productos de las principales fábricas de preservativos del mundo. En tanto exportan a países como Libia, Uruguay, Paraguay y se encuentran en la búsqueda de ingresar a los mercados de Brasil y Bolivia.

Juguetes sexuales: el mundo Buttman

En busca de otra líder del mercado en los juguetes sexuales, nos encontramos con Buttman Sexshop. Así se dialoga con Miguel Ángel Huarte, CEO de Buttman Argentina S.A, la primera marca de bienestar sexual, importador y mayorista número 1 de la Argentina en este rubro.

Buttman al igual que Tulipán, lucha con la dificultad de fijar precios en Argentina debido a la inflación y busca estar en línea con la posibilidad de pago de sus consumidores. “El estar ajustando los precios con tanta frecuencia, genera un clima no deseable y al ver que productos económicos ya no lo son. Por suerte siempre implementamos descuentos y promociones para que no sean inaccesibles y seguir impulsando el bienestar sexual”, comenta.

Buttman tiene un porcentaje muy chico de productos nacionales. Y aclara: “No es porque no estamos a favor del mercado nacional, sino porque su tecnología, características, diseño, funcionalidad y materiales quedaron en el tiempo. Siguen circulando y comercializando los mismos productos que hace 30 años atrás”. Es por eso, que Buttman maneja un 20% de productos nacionales y un 80% importados.

El bienestar sexual es una industria con pocos jugadores en Argentina.

Al igual que Tulipán y todas las empresas del país, lidian con el manejo de stock de los productos y los proveedores en relación a la aprobación de las importaciones. “Lo vemos como una cuestión de suerte”, apunta.

“Se nos dificulta mucho cumplir con lo pactado y el compromiso que asumimos. Además lidiamos con algunos nuestros clientes mayoristas que se les dificulta un montón comprender las actualizaciones de precios que hubo en este último periodo y también la ausencia de algunos productos”, resalta Huarte.

“Hay que adaptarse a las reglas de juego, estamos constantemente trabajando para poder satisfacer y cumplir con los compromisos tanto de nuestros proveedores y clientes”, concluye.

Buttman tiene más de 10 mil productos en el mercado, tres tiendas físicas y abastece al 90% de los comercios del rubro.

En la industria del sexo participan menos de cinco empresas. Son pocas, se conocen mucho y son las encargadas del bienestar sexual de los argentinos.