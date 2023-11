El abogado de la familia de Jennifer Falcón, César García, informó que la Justicia resolvió denegar el pedido de salidas transitorias y acceso a régimen abierto a Mario Oscar Sallago, condenado en 2002 a reclusión perpetua por la violación y crimen de la niña de 7 años.

La resolución se basa en las conclusiones del Departamento Técnico Criminológico y de la perito de la Asesoría Pericial, que sugieren la inconveniencia de incluir al sujeto en el régimen abierto y salidas transitorias.

Según el informe, Sallago muestra indiferencia frente a la posibilidad de reinserción, lo cual obstaculiza su reintegración social positiva.

Anteriormente, la familia había alertado sobre el pedido de Sallago y solicitó el respaldo de la comunidad, lo que se tradujo en una marcha por las calles céntricas para respaldar su pedido.

El abogado García enfatizó que las pericias realizadas no favorecen a Sallago y afirmó que no saldrá en libertad, ya que, en su opinión, no debería tener ningún beneficio que le permita reinsertarse en la sociedad debido a sus claras intenciones delictivas.

La causa dice:

La solicitud de cambio a régimen abierto y salidas transitorias incoada por la defensa oficial en favor del penado Mario Oscar Sallago Velazquez; los informes recabados en consecuencia y los dictámenes de las partes técnicas.

Y CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo informado en el cómputo de pena obrante en autos, Mario Oscar Sallago Velazquez fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Azul a la pena de reclusión perpetua con más accesorias de reclusión por tiempo indeterminado del artículo 52 del Código Penal, con más la accesoria de inhabilitación absoluta del artículo 12 del mismo código, declarándolo reincidente por segunda vez, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio criminis causa en los términos del artículo 55, 119 tercer párrafo y 80 inciso 7) del Código Penal.-

De los informes del R.N.R y de capturas, no surgen nuevas condenas.

Se dio intervención al CAV de Olavarría, desde ese órgano se negaron a intentar comunicación con la victima, pero ante una solicitud de esta Magistratura se aportaron datos y se logró comunicación telefónica.

Del informe del Patronato de Liberados, se extrae que: "...En el marco de la entrevista mantenida con el Sr. Javier Gutierrez, amigo y hermano en la fe del titular, ya que profesan el culto evangélico en la Iglesia cristina Espíritu Santo, dependiente a su vez de la "Asamblea de Dios"; 11/10/23, 12:50 PLB - Informe Social https://sistemas.plb.gba.gov.ar/intranet/global/gestion_reportes/reportes/showReport_ot.asp 2/2 expresa que residirá en la casa del inmueble donde se encuentra la Panadería Los Hermanos, junto a otros hermanos que transitan historias similares. El objetivo, continúa el Sr. Gutierrez, es ofrecer una oportunidad cierta para lograr la reinserción social y laboral. Respecto a la familia de origen del Sr. Sallago, expresa no conocer de ella pero cree que a la fecha no cuenta con familiares. EDUCACION Y CAPACITACIÓN El titular cuenta con la Primaria completa, según refiere el Sr. Javier Gutierrez en el marco de la entrevista. Expresa que sabía que había concurrido a clases en la Unidad, pero no recuerda bien para ofrecer mayor información. Asimismo refiere que el Sr. Sallago Velazquez le ha dicho que le gustaría realizar algún curso/taller de capacitación en el rubro gastronómico. SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL El Sr. Sallago cuenta con trabajo para el momento que se le otorgue el beneficio liberatorio que corresponda, en la Panadería "Los Hermanos" donde se elaboran diversos panificados, en el marco de la Cooperativa de Trabajo (con el encuadre legal) y su comercialización. Para la cotidianeidad cuentan con un reglamento de convivencia, basado en el respeto y los principios de fe de la Iglesia que profesan. Con lo cual el clima de trabajo es ameno y sin complicaciones. Siempre bajo la supervisión del responsable Sr. Javier Gutierrez. CONDICIONES DE SALUD/ENFERMEDAD El entrevistado refiere que pese a conocer al Sr. Sallago desde el año 2002 aproximadamente, desconoce datos de su pasado referidos a este área, si bien no ha observado que padezca problemáticas específicas y/o crónicas, como tampoco que presente hábitos de consumo ya sea de alcohol u otras sustancias. No cuenta con cobertura social. CONDICIONES HABITACIONALES La vivienda en la que será recibido el titular, sita en la calle 80 N° 180 entre 121 y 122 de esta ciudad de La Plata, está construida con materiales nobles contando con comodidades para el grupo de hermanos en la fe que conviven y trabajan en la Panaderia "Los Hermanos" que funciona en la misma con local de venta a la calle. El resto de la edificación lo ocupa las distintas dependencias a tales efectos: la cuadra, depósito para las bolsas de harina, etc. Para los residentes, que fluctúan entre 6 y 8 hermanos, cuentan con los dormitorios, equipados con camas cuchetas, baños a compartir, al igual que la cocina. Cuenta con lavadero y espacio para tender la ropa. Asimismo posee todos los servicios: agua corriente, luz eléctrica, red cloacal y gas natural. Las calles asfaltadas, teniendo acceso ágil y cercano a diversas líneas de medio de transporte que unen con distintas zonas de la ciudad. RESEÑA SOCIAL ANÁLISIS PROFESIONAL Se aprecia que el Sr. Sallago cuenta con el apoyo incondicional del Sr. Gutierrez, sustentado básicamente en los principios de fe que profesan y la amistad que cultivan desde hace mas de 20 años, con muy buena disposición e interés para integrar al titular al grupo de trabajo ya funcionando y sus compañeros de cuarto (ya que no todos los que trabajan en la Panadería viven allí. Cabe destacar que ya cuentan con la Personería Jurídica que le da un encuadre legal a la Cooperativa de Trabajo en la que vienen trabajando desde hace años. Por lo que se concluye que están dadas las condiciones habitacionales, laborales y de contención afectiva para otorgar al Sr. Sallago el beneficio liberatorio que corresponda y, se desenvuelva en el medio libre sin inconvenientes. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ABORDAJE En el marco de la intervención institucional, se sugiere: Brindar acompañamiento a fin de que el Sr. Sallago cuente con un soporte que lo ayude a concretar sus proyectos y sostenerlos en el tiempo. Tramitar y/o gestionar el Programa de Ayuda Social que mejor de respuesta a sus necesidades. Ofrecer realizar una entrevista con la Psicóloga de la Institución a fin de evaluar la necesidad de tratamiento, teniendo en cuenta el largo tiempo que ha pasado privado de su libertad...".

Requeridos los informes criminológicos a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos, surge en las observaciones que posee una IPP 06-00-013685-10 de trámite ante la UFIJ N°2 de La Plata por Amenazas, estando en calidad de imputado. Informan que se encuentra en régimen cerrado modalidad moderada por Resolución 2021-2740 del 15/03/2021. Su Conducta es Ejemplar 10. Se encuentra realizando un curso No Formal de Libros Sensoriales. Del area educativa informan que no se encuentra inscripto a la matricula y no demuestra interés, y del area laboral informan que realiza tareas de mantenimiento.

Del area social informan que cuenta con 6 hermanos, sus padres están fallecidos, que no se encuentra en pareja y cuenta con 3 hijos que viven en Trelew. Respecto al hecho, dice no saber nada, pero habría ocurrido en Olavarría. En caso de egreso, propone el domicilio de Javier Gutierrez, domicilio que fue corroborado telefónicamente. Agrega que alberga a personas que salen con beneficios de Unidades Penitenciarias.

Del informe psicológico surge que al ser preguntado por el homicidio refiere nuevamente como en encuentros anteriores "por defender a mi hija, uno por un hijo hace cualquier cosa, el policía la había abusado". Agregan que obra en su legajo que la victima era una niña. Su posición resulta fria, sin matices afectivos y sin que se vislumbre ningún tipo de cuestionamiento o reflexión en relación al delito cometido. Su posición frente a ello es evasiva, desafectivizado y posicionándose como alguien que presenta ya problemas para escuchar con lo cual se le dificulta responder. Mantiene una postura y un discurso armado, inconmovible en el cual repite casi idénticamente su discurso sin posibilidad de flexibilizarse en relación a la toma de la palabra. No se observa genuina demanda de tratamiento sostenido .

En su conclusión el Departamento Técnico Criminologico, indica que del informe psicológico se extrae que: "... abstrae que su posición resulta fría, sin matices afectivos y sin que se vislumbren ningún tipo de cuestionamiento o reflexión en relación al delito cometido. Su posicionamiento frente a ello es evasiva, desafectivizando y posicionándose como alguien que presenta ya problemas para escuchar con lo cual dificulta responder. Esta posición se observa en encuentros anteriores, con lo cual mantiene una postura y un discurso armado, inconmovible en el cual repite casi idénticamente su discurso sin posibilidad de flexibilizarse en relación a la toma de palabra. Se le consulta sobre la posibilidad de un tratamiento o apoyatura psicológica frente a lo cual manifiesta haber realizado tratamiento por indicación judicial y que de ser necesario lo vuelve a hacer, sin que se pueda observar una genuina demanda de tratamiento sostenido en alguna división en orden subjetivo, ya que es un sujeto en donde no se observa angustia, o alguna otra conflictividad psíquica. Dichos elementos conducirían a este Departamento Técnico. Criminológico a sugerir la INCONVENIENCIA de incluir al sujeto privado de la libertad SALLAGO VELAZQUEZ MARIO OSCAR (F.C. N° 239.045), en el Instituto de Régimen Abierto y Salidas Transitorias...".

De la pericia efectuada surge que :"...El peritado, de 74 años de edad, se presenta a la evaluación con actitud colaborativa. Refiere conocer los motivos de la misma, presta su consentimiento para su realización luego de serles explicitados los mismos. Su relato es acotado, respondiendo sin explayarse a lo que se le pregunta, a predominio del pensamiento concreto. Se lo observa frío y con relato monocorde. Respecto a su estado psíquico: se presenta lúcido, sin fallas en el curso ni contenido del pensamiento. Pensamiento concreto. Con conciencia clara, criterio de realidad conservado. Sin signo sintomatología psicótica. No presenta indicadores de psicopatología de base. Si bien refiere problemas mnésicos no se constató su existencia salvo por detalles. Intelectualmente presenta un funcionamiento dentro de la media poblacional, acorde a su nivel de instrucción y estimulación socio cultural, refiere haber finalizado la educación primaria encontrándose privado de libertad y comenzó a cursar secundario también en dicho contexto , abandonándolo por sucesivas repitencias. Expresa que se encuentra privado de su libertad desde el año 2001, pero no recuerda si en primer término se encontraba alojado en Unidad Penitenciaria de Azul o de Sierra Chica. De su historia de vida dice ser oriundo de la ciudad de Olavarría. En lo relativo a su crianza refiere que la misma transcurrió junto a su madre y su padre hasta que éstos se separaron cuando él tenía doce años, siendo él el mayor de siete hermanos. Recuerda que en su infancia sufrió violencia sistemática por parte de su padre quien era alcohólico y que era violento también con su madre. Señala que a partir de la separación de sus padres él se fue a vivir con su madre y que desde esa edad comenzó a trabajar en tareas rurales. Luego fue canillita, trabajó en puesto de fruta y a los 17 años comienza a trabajar en la panadería de su abuelo, aprendiendo el oficio. Asimismo, refiere que tuvo varias parejas y con la madre de sus hijos convivió alrededor de seis años, teniendo tres hijos como fruto de esa relación: aparece a la observación poco comprometido emocionalmente y de características abandónicas ( refiere que muy esporádicamente mantiene comunicación telefónica ) Al consultarle sobre la causa por la que permanece privado de su libertad expresa ".no me quiero acordar nada, no quiero saber nada, ya Dios me perdonó." (sic) , eludiendo la posibilidad de dar cuenta de lo ocurrido, con una negación operativa al nivel de la desmentida.- Se lo observa a través de su discurso, adaptado a las circunstancias de encierro, siendo sus referentes significativos actuales tanto los internos con los que convive como el personal penitenciario. A lo largo de su relato la referencia a lo religioso es permanente, expresando que esta estudiando para ser Pastor. Denota indiferencia frente a la posibilidad de reinserción, sin observarse allí un deseo sólido al respecto.- Niega consumo de sustancias planteando como reactiva su posición a las vivencias traumáticas de su infancia relativas a su padre.- Refiere que no ha realizado tratamiento psicológico con continuidad; que en una sola oportunidad tuvo entrevista y por solicitud judicial, no por demanda propia , sin que se evidencien actividad instrospectiva, ni autocrítica. Respecto a sus características de personalidad se evidencia una personalidad antisocial, egocentrada, con tendencia al ocultamiento, oposicionista. Con criterio de realidad conservado, predominio del pensamiento concreto. Tendiente a establecer vínculos de tipo superficiales. Se observa frialdad afectiva, tornándose francamente refractario a revisar su conducta. Se advierten la desmentida y la negación como mecanismos defensivos operantes. No ha podido realizar trabajo de responsabilización subjetiva depositando en la creencia religiosa un presunto cambio pero sin poder dar cuenta de ello, ni ahondar en las circunstancias que determinaron su privación de libertad. Sin elementos egodistónicos que le generen malestar subjetivo, ni demanda de tratamiento Respuesta a puntos periciales: Con respecto a las posibilidades de reinserción social se trata de la confluencia de varios factores, esto debe contemplarse desde evaluaciones contextuales en términos de acompañamiento, lo cual excede al ámbito de evaluación de ésta perito. No obstante desde el aspecto psíquico, se evalúa todo lo expuesto en desarrollo pericial, como obstaculizador de reinserción social positiva. Sin psicopatología al momento de la evaluación. Surgen las características de personalidad mencionadas. ..".

Del dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal surge que:"... I.- Que en tiempo y forma contesto la vista conferida vía electrónica el día 30 de octubre del corriente. II.- PABLO MIGUEL SALITURI, Auxiliar Letrado asignado a la Defensoría General, por disposición del Defensor General Departamental Dr. DIEGO LUCAS FERNANDEZ, solicita se incluya al causante en un régimen abierto, como así también se le otorgue un régimen de salidas transitorias. III.- El causante fue condenado el día 14/06/2002 a la pena de RECLUSIÓN PERPETUA MAS ACCESORIAS DE LA RECLUSIÓN POR TIEMPO INDETERMINADO DEL ART. 52 CP CON MAS LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA DEL ART. 12, DECLARÁNDOLO REICIDENTE POR SEGUNDA VEZ por se autor penalmente responsable del delito abuso sexual con acceso carnal en concurso real de homicidio criminis causa en los términos de los arts 55, 119 -3° parrafo- y 80 inc 7° de CP. IV.- Del informe criminológico surge que se encuentra alojado en un régimen cerrado, modalidad moderada. Se observa una conducta ejemplar 10 con un concepto buen. Del informe psicológico se extrae que omite en su decir que la pena que cumple es a reclusión perpetua por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio criminis causa. Su posición resulta fría, sin matices afectivos y sin que se deslumbre ningún tipo de reflexión y cuestionamiento en relación al delito cometido. Su posición es evasiva y desafectivizada. Mantiene una postura y discurso armado, inconmovible en el que repite su discurso sin posibilidad a flexibilizarse. No se observa una genuina demanda de tratamiento ya que es un sujeto en que no se observa angustia o alguna otra conflictividad psíquica. No presenta rasgos de división subjetiva, sentimiento de culpa o reparatorios por el daño ocasionado. V.- De la pericia Psicológica realizada por la Lic. Patricia Analía Cano Perito Psicóloga, de la S.C.J. en la Asesoría Pericial en el Departamento Judicial de Azul, se extrae "...Respecto a sus características de personalidad se evidencia una personalidad antisocial, egocentrada, con tendencia al ocultamiento, oposicionista. Con criterio de realidad conservado, predominio del pensamiento concreto. Tendiente a establecer vínculos de tipo superficiales. Se observa frialdad afectiva, tornándose francamente refractario a revisar su conducta. Se advierten la desmentida y la negación como mecanismos defensivos operantes. No ha podido realizar trabajo de responsabilización subjetiva depositando en la creencia religiosa un presunto cambio pero sin poder dar cuenta de ello, ni ahondar en las circunstancias que determinaron su privación de libertad. Sin elementos egodistónicos que le generen malestar subjetivo, ni demanda de

tratamiento." VI.- El Departamento Técnico Criminológico, en el acta dictamen N° 530/23, considera inviable conceder el beneficio del pase a régimen abierto y de las salidas transitorias, a lo cual este Ministerio Público adhiere. En pos de la progresividad en la ejecución de la pena y su finalidad, ésta debe realizarse en forma gradual (art. 6 de la ley 24.660). Si bien se puede alterar el orden de los sucesivos períodos de progresividad del tratamiento penitenciario, dicha promoción es de carácter excepcional, no evidenciando el causante características personales que fundamenten la promoción aludida. Teniendo en cuenta las reservas que surgen de la experticia psicológica, el tiempo de condena. Si bien se puede alterar el orden de los sucesivos períodos de progresividad del tratamiento penitenciario, dicha promoción es de carácter excepcional, no evidenciando el causante características personales que fundamenten la promoción aludida. Teniendo en cuenta las reservas que surgen de la experticia psicológica, el tiempo de condena que lleva cumplido sin haber sido capaz de avanzar en la progresivadad de la pena, ya que continua alojado en un régimen cerrado, debe ser evaluado un tiempo prudencial en regímenes intermedios inserto en los espacios tratamentales, a fin de adquirir herramientas beneficiosas para el medio libre y capitalizar el tiempo de detención, para luego sí ser evaluado para poder acceder al período de prueba. VII.- Atento que la progenitora de la víctima se encuentra presentada como particular damnificado en el incidente LC - 1939 - 2023, este Ministerio Público solicita se corra el traslado correspondiente de acuerdo a la ley 15.232. VIII- Por lo expuesto, este Ministerio Público considera que el causante NO puede acceder al régimen abierto y salidas transitorias peticionadas...".

Corrida vista al Defensor oficial del mismo surge que: "...Habiéndose cumplimentado con el informe social en el domicilio en el que mi defendido habría de cumplir con su salida transitoria esta defensa entiende que se encuentran reunidos todos los requisitos legales para la procedencia tanto del régimen abierto como de la salida transitoria requerida. Con respecto a los requisitos legales he de señalar que nuestro asistido ha tenido un excelente desempeño institucional con una conducta ejemplar y un concepto bueno desde el segundo trimestre del año 2002 hasta la fecha (casi veinte años) y sin sanciones durante el cumplimiento de la pena que cumple. Cabe señalar también que las objeciones del dictamen técnico criminológico se relacionan solo y exclusivamente con el delito cometido y por lo tanto no tienen, al igual que la oposición del fiscal, apoyatura legal pues no hay objeciones normativas derivadas del nomen iuris del delito por el que fuera condenado para la obtención tanto del régimen abierto como de las salidas transitorias y tampoco la ley reclama o exige arrepentimiento frente al delito sino una actitud externa de respeto hacia la legalidad que está abastecida por el excelente desempeño institucional que ha tenido nuestro asistido. Demás está que el causante de marras resulta ser una persona septuagenaria que lleva más de veinte años de cumplimiento de pena, no puede ser sentenciada a "morir en prisión" pues, más allá de la gravedad del delito por el que fuera condenado, no puede perderse de vista que la prisión realmente perpetua lesiona, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación la intangibilidad de la persona humana en razón de que genera graves transtornos de la personalidad, por lo que resulta incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el artículo 18 constitucional (Fallo 322:2080)...".

Que corrida la vista al particular damnificado el Dr. Claudio Cesar Garcia, el mismo manifiesta: "...Que en tiempo y forma contesto la vista conferida vía electrónica el día 6 de Noviembre del corriente.II.- El Dr. PABLO MIGUEL SALITURI, Auxiliar Letrado asignado a la Defensoría General, por disposición del Defensor General Departamental Dr. DIEGO LUCAS FERNANDEZ, solicita se incluya al causante en un régimen abierto, como así también se le otorgue un régimen de salidas transitorias. III.- (...) Del informe psicológico se extrae que su salud mental y psicológica es óptima:" Respecto a su estado psíquico: se presenta lúcido, sin fallas en el curso ni contenido del pensamiento. Pensamiento concreto. Con conciencia clara, criterio de realidad conservado. Sin signo sintomatología psicótica. No presenta indicadores de psicopatología de base". Esto evidencia que Sallago es una persona que puede concientemente secuestrar, violar anal y vaginalmente a una pequeña niña de siete (7) años y luego aplastarle la cabeza para darle muerte de manera cruel, sin padecer ninguna enfermedad mental. Por lo tanto puede ejecutar en forma reincidente, el más aberrante de los delitos sin padecer cargos de conciencia y mucho menos realizar la más mínima autocrítica. Y esto lo afirmo porque su actitud y pensamiento autocrítico con respecto al delito aberrante por el cual fue juzgado y sentenciado se materializa con :".no me quiero acordar nada, no quiero saber nada, ya Dios me perdonó.". Sallago acude al perdón divino de Dios, pero solicita se incluya al mismo en un régimen abierto, como así también se le otorgue un régimen de salidas transitorias. Esto último no se lo pide a Dios, sino de manera conveniente, a la Justicia de Ejecución Penal. Salidas transitorias que al analizar las respuestas del causante sin ningún autoreproche sobre su conducta, volverá a secuestrar, a violar y a matar a cualquier niño/a que encuentre a su alcance; y asi quedó evidenciado en el informe psicológico donde dice:" Al consultarle sobre la causa por la que permanece privado de su libertad expresa ".no me quiero acordar nada, no quiero saber nada, ya Dios me perdonó." (sic) , eludiendo la posibilidad de dar cuenta de lo ocurrido, con una negación operativa al nivel de la desmentida". El causante Sallago desea salidas transitorias, y voy a recordar en el presente que cuando asesino a Jenifer Falcón se presentaba como pastor o miembro de la iglesia para vencer la defensa de niños/as y ahora la perito que ignora los pormenores de la investigación de la causa, por la cual fue sentenciado, llega a la conclusión : "A lo largo de su relato la referencia a lo religioso es permanente, expresando que esta estudiando para ser Pastor". El causante se prepara para lo mismo (ya es reincidente violando y matando), con una estrategia, donde cualquier falta, delito o pecado es perdonado por Dios, pero la ley penal terrenal es la que se aplica en esta instancia.-Es posición del particular damnificado, que al causante Sallago, no le cabe ningún beneficio o ley que le permita salir y reinsertarse en la sociedad porque estan muy claras sus intenciones de repetir las acciones de secuestro, violación y muerte a cualquier niño que se encuentre a su disposición. La justicia ya se equivocó al permitirle la libertad a Sallago y por eso Jennifer Falcón sufrió y murió con la peor de las muertes, esta parte considera que el causante NO puede acceder al régimen abierto y salidas transitorias peticionadas, porque conlleva un riesgo para la sociedad y para los niños/as en particular.-

Que en consecuencia la defensa expresa: "...Que discrepo con el dictamen efectuado por el particular damnificado, en cuanto a que de la totalidad de los informes agregados en autos se desprende que nuestro asistido ha tenido un excelente desempeño institucional con una conducta ejemplar y un concepto bueno desde el segundo trimestre del año 2002 hasta la fecha (casi veinte años) y sin sanciones durante el cumplimiento de la pena que cumple. Que asimismo, del informe social surge que se encuentran reunidos todos los requisitos legales para la procedencia tanto del régimen abierto como de la salida transitoria requerida. Cabe señalar que -tanto las objeciones del dictamen técnico criminológico como del particular damnificado- se relacionan solo y exclusivamente con el delito cometido y por lo tanto no tienen, al igual que la oposición del fiscal, apoyatura legal pues no hay objeciones normativas derivadas del nomen iuris del delito por el que fuera condenado para la obtención tanto del régimen abierto como de las salidas transitorias.-Por otra parte, entiendo que los argumentos del particular damnificado no son atendibles, ya que para la concesión de un régimen abierto con salidas transitorias únicamente corresponde evaluar el avance en el régimen de progresividad del penado y no las características del hecho por el cual ha sido condenado; por cuanto ello viola el principio de legalidad y de doble incriminación legal.- De lo contrario, se estaría juzgando nuevamente a mi asistido por los hechos que ya fueron juzgados en la etapa de juicio oral, resultando dicha conclusión carente de toda fundamentación legal y constituyendo una decisión arbitraria, ya que los argumentos que mencionan no se relacionan con el análisis legal que corresponde efectuar al momento de resolver el beneficio.- Tampoco la ley reclama o exije arrepentimiento frente al delito sino una actitud externa de respeto hacia la legalidad que está abastecida por el excelente desempeño institucional que ha tenido nuestro asistido. Demás está que el causante de marras resulta ser una persona septuagenaria que lleva más de veinte años de cumplimiento de pena, no puede ser sentenciada a "morir en prisión" pues, más allá de la gravedad del delito por el que fuera condenado, no puede perderse de vista que la prisión realmente perpetua lesiona, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación la intangibilidad de la persona humana en razón de que genera graves trastornos de la personalidad, por lo que resulta incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el artículo 18 constitucional (Fallos 322:2080)."

Por mi parte, entiendo que no se visualizan cambios que permitan alcanzar una conclusión distinta a lo resuelto en otras oportunidades, por no surgir elementos que permitan al penado avanzar al régimen mas laxo como lo es el abierto, sin pasar por todas las etapas de tratamiento. Que nuevamente las reservas del area psicologica -que adquieren mayor relevancia teniendo en cuenta el delito cometido-, se erigen en un elemento sumamente relevante para concluir que no corresponde el paso del nombrado al régimen abierto.

Que sentado ello, no corresponde asimismo, dar tratamiento al pedido de salidas transitorias por encontrarse alojado en un régimen cerrado modalidad moderada.-

No puedo dejar de señalar después de haber oído a las partes, que corresponde obrar con ponderable cautela en el presente caso, teniendo en cuenta la conclusión alcanzada desde el Departamento Técnico Criminologico y la perito de la Asesoría Pericial.

Por ello, y lo normado en los arts. 15 y ccdtes de la Ley 24.660; arts.100 a contrario sensu de la ley 12.256; 25, 106, 497, 498 del C.P.P.,

RESUELVO:

1) No conceder a Mario Oscar Sallago Velazquez el Régimen Abierto y salidas transitorias solicitados.

Notifiquese.

A lo cual Cesar García responde:

Que corrida la vista al particular damnificado el Dr. Claudio Cesar Garcia, el mismo manifiesta: "...Que en tiempo y forma contesto la vista conferida vía electrónica el día 6 de Noviembre del corriente.II.- El Dr. PABLO MIGUEL SALITURI, Auxiliar Letrado asignado a la Defensoría General, por disposición del Defensor General Departamental Dr. DIEGO LUCAS FERNANDEZ, solicita se incluya al causante en un régimen abierto, como así también se le otorgue un régimen de salidas transitorias. III.- (...) Del informe psicológico se extrae que su salud mental y psicológica es óptima:" Respecto a su estado psíquico: se presenta lúcido, sin fallas en el curso ni contenido del pensamiento. Pensamiento concreto. Con conciencia clara, criterio de realidad conservado. Sin signo sintomatología psicótica. No presenta indicadores de psicopatología de base". Esto evidencia que Sallago es una persona que puede concientemente secuestrar, violar anal y vaginalmente a una pequeña niña de siete (7) años y luego aplastarle la cabeza para darle muerte de manera cruel, sin padecer ninguna enfermedad mental. Por lo tanto puede ejecutar en forma reincidente, el más aberrante de los delitos sin padecer cargos de conciencia y mucho menos realizar la más mínima autocrítica. Y esto lo afirmo porque su actitud y pensamiento autocrítico con respecto al delito aberrante por el cual fue juzgado y sentenciado se materializa con :".no me quiero acordar nada, no quiero saber nada, ya Dios me perdonó.". Sallago acude al perdón divino de Dios, pero solicita se incluya al mismo en un régimen abierto, como así también se le otorgue un régimen de salidas transitorias. Esto último no se lo pide a Dios, sino de manera conveniente, a la Justicia de Ejecución Penal. Salidas transitorias que al analizar las respuestas del causante sin ningún autoreproche sobre su conducta, volverá a secuestrar, a violar y a matar a cualquier niño/a que encuentre a su alcance; y asi quedó evidenciado en el informe psicológico donde dice:" Al consultarle sobre la causa por la que permanece privado de su libertad expresa ".no me quiero acordar nada, no quiero saber nada, ya Dios me perdonó." (sic) , eludiendo la posibilidad de dar cuenta de lo ocurrido, con una negación operativa al nivel de la desmentida". El causante Sallago desea salidas transitorias, y voy a recordar en el presente que cuando asesino a Jenifer Falcón se presentaba como pastor o miembro de la iglesia para vencer la defensa de niños/as y ahora la perito que ignora los pormenores de la investigación de la causa, por la cual fue sentenciado, llega a la conclusión : "A lo largo de su relato la referencia a lo religioso es permanente, expresando que esta estudiando para ser Pastor". El causante se prepara para lo mismo (ya es reincidente violando y matando), con una estrategia, donde cualquier falta, delito o pecado es perdonado por Dios, pero la ley penal terrenal es la que se aplica en esta instancia.-Es posición del particular damnificado, que al causante Sallago, no le cabe ningún beneficio o ley que le permita salir y reinsertarse en la sociedad porque estan muy claras sus intenciones de repetir las acciones de secuestro, violación y muerte a cualquier niño que se encuentre a su disposición. La justicia ya se equivocó al permitirle la libertad a Sallago y por eso Jennifer Falcón sufrió y murió con la peor de las muertes, esta parte considera que el causante NO puede acceder al régimen abierto y salidas transitorias peticionadas, porque conlleva un riesgo para la sociedad y para los niños/as en particular.-